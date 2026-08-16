Zakaj Ukrajina potrebuje Srbijo, čeprav ta ostaja blizu Rusiji?

Volodimir Zelenski je v soboto prvič obiskal srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki se ni želel pridružiti sankcijam Evropske unije proti Rusiji in ohranja tesne odnose s Kremljem, poroča Politico. A Zelenski, ki hoče morda srbskega predsednika obrniti na svojo stran, kar je pravzaprav nedavno tudi rekel, se je dotaknil ne samo pogovorov o vojni v Ukrajini, temveč tudi enega najbolj zapletenih regionalnih sporov na Kosovu.

Volodimir Zelenski in Aleksandar Vučić FOTO: AP

Odziv Kosova je bil hiter. Z glavne prometnice v Prištini so nemudoma odstranili veliko modro-rumeno tablo z napisom "Svobodna Ukrajina", ki je bila tam od leta 2022. Župan Prištine Përparim Rama je ob tem dejal, da njegove simpatije še vedno ostajajo pri "ljudstvih, ki se soočajo z vojno, nasiljem in preganjanjem ... vendar mora biti spoštovanje obojestransko".

A zakaj bi se ukrajinski predsednik sploh spuščal v nerešeno balkansko vprašanje? Razlog se najverjetneje skriva v orožju. Srbija še vedno proizvaja precejšnje količine streliva v kalibrih po sovjetskih standardih, ki jih Ukrajina od svojih zahodnih zaveznic ne bi mogla dobiti, saj te uporabljajo Natove standarde. Ukrajina ima še vedno težke havbice in tanke iz sovjetskega obdobja, ki ostajajo ključnega pomena za bojevanje v Donbasu in drugod. In kljub temu, da se Vučić zaenkrat bolj nagiba k Putinu, pa bi morda na skrito lahko dobavljal orožje Zelenskemu. "Ukrajina je v položaju, ko si ne more privoščiti, da bi se ukvarjala s stvarmi, ki presegajo njene neposredne potrebe, in Vučić je zanju pomembnejši," je pojasnil Florian Bieber, direktor Centra za študije jugovzhodne Evrope na Univerzi v Gradcu. Tudi srbski predsednik ni popolnoma brez koristi, če si poda roko z ukrajinskim predsednikom. Vučićeva prizadevanja za približevanje Zelenskemu so lahko deloma tudi poskus, da bi ublažil kritike iz Bruslja. Voditelji EU so obsodili izbruh nasilja med trajajočimi protivladnimi protesti ter "nazadovanje demokratičnih standardov" v Srbiji. "Upa, da bo v prihodnjih mesecih deležen manj kritik zaradi svojih tesnejših, vsaj simbolično tesnejših odnosov z Zelenskim. Vučić to počne, da bi si pred morebitnimi volitvami v državi pridobil večji vpliv oziroma pogajalsko moč v odnosih z EU," je nadaljeval Bieber.

Protesti v Beogradu FOTO: AP

Vse bolj zaostreni odnosi

Napetosti so se zaostrile še, ko je Vučić zagrozil, da bo v znak povračilnega ukrepa zaradi rušenja hiš v lasti Srbov v Gazivodah, Zubinem Potoku in drugih kosovskih mestih preusmeril tok reke Ibar, ki teče iz Srbije na Kosovo. Takšna poteza bi izpraznila zadrževalnik, ki zagotavlja velik del vode za Kosovo ter ključno hladilno zmogljivost za njegovo največjo elektrarno.

Za govorice o ostrejših razmerah sta poskrbela še srbski zunanji minister Marko Đurić in albanski premier Edi Rama, ki sta na omrežju X izmenjala ostre besede. Rama je Srbijo obtožil, da živi v "političnem mehurčku in zanika dejstvo, da je Srbija Kosovo izgubila že pred davnim časom". Kosovo je bilo večji del 20. stoletja južna pokrajina Srbije z albansko večino. Njegovi prebivalci so imeli v socialistični Jugoslaviji široke politične pravice, dokler desetletje trajajoče srbsko zatiranje ni privedlo do oboroženega spopada v letih 1998–1999. Trimesečna Natova letalska kampanja je srbske sile prisilila k umiku, Kosovo pa je postalo protektorat Združenih narodov. Leta 2008 so razglasili neodvisnost, do danes ga je priznalo več kot 100 držav, med njimi ZDA, Združeno kraljestvo in 22 od 27 držav članic EU. Med državami, ki nista priznali Kosova, pa sta tako Ukrajina kot Rusija.

Napetosti med Srbijo in Kosovom FOTO: AP