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Zakaj vročina s seboj prinaša težave z nespečnostjo?

Bruselj, 25. 06. 2026 07.00 pred 51 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Staša Lozar
Hrup

Peklenska vročina, ki je Evropo vklenila v neizprosen primež, ne popušča. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, opozarjajo na Agenciji RS za okolje, kjer so za soboto za jugozahodno Slovenijo prižgali rdeče vremensko opozorilo, ki pa je za nedeljo v veljavi tudi za osrednjo Slovenijo. Preostanek države je obarvan oranžno. Zaradi vročinskega vala pa mnogi težko spijo. Zvečer skušamo vsak po svojih najboljših močeh ohladiti svoje spalnice. In to je še posebej težko v mestih, kjer je pogosto bolj vroče kot na podeželju.

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jablan
25. 06. 2026 08.03
Kdo ne more spati lepih 25 stopinj klimica spim kot dojencek
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