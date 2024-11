Kaspijsko jezero izginja: gladina bi lahko do leta 2100 padla za 18 metrov

Kaspijsko jezero se vedno hitreje krči, opozarjajo znanstveniki. Do leta 2100 bi lahko gladina Kaspijskega jezera padla za med 9 in 18 metrov. K temu levji delež prispevajo podnebne spremembe, ki jih še pospešuje kurjenje fosilnih goriv.

Gladina vode v Kaspijskem jezeru je zaradi tektonskih premikov vedno nihala. Toda od leta 1996 skoraj nenehno upada, od leta 2006 pa še hitreje. Posledice že čutijo ribiči, kmetijstvo ovira vse bolj slana voda in kritično ogroženem kaspijskem tjulnu grozi izumrtje. Do leta 2100 bi lahko gladina Kaspijskega jezera padla med 9 in 18 metrov, predvidevajo različne študije, poroča Skynews.

Izsušeni deli Kaspijskega jezera

"To je več kot okoljska kriza. To je človeška kriza," opozarja vodja programa ZN za okolje (UNEP) Inger Andersen . "Brez nujnih ukrepov - vključno z globalnimi ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov - bi lahko do sredine stoletja pričakovali, da bo iz območja Kaspijskega jezera razseljenih kar pet milijonov ljudi," opozarja. Do nedavnega znanstveniki niso bili prepričani, zakaj se voda tako hitro umika. Zdaj pa ugotavljajo, da so na padcu gladine prstne odtise nedvomno pustile podnebne spremembe. Višje temperature zraka in spremenljivi vzorci vetra odvzamejo več vode z gladine, toplejši zrak tudi izsušuje tok v nekaterih glavnih rekah, pojasnjujejo pri organizaciji WWF Azerbajdžan.

Kaspijsko jezero