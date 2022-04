Zaklad ameriške zgodovine tone v jezero Erie: 'Ladja se bo znova dvignila'

Zgodovinska USS The Sullivans, ameriška vojaška ladja iz časa druge svetovne vojne, je delno potonila v jezero Erie, je poročala ameriška obalna straža Buffalo Sector. Vojaški pomorski rušilec je tam razstavljen kot del parka ameriške mornarice in vojske v okrožju Buffalo in Erie.

78-letna ladja je v sredini trupa utrpela razpoko, zaradi katere je v njeno notranjost pritekla ogromna količina vode, poročajo tuji mediji. Zaradi tega je začel pomorski rušilec v četrtek toniti v vodo. "A ladja se bo znova dvignila," je zagotovil predsednik parka Paul Marzello, ki je sicer dejal, da ladja tudi sicer ne bi popolnoma potonila, saj da je jezero na območju globoko le nekaj več kot meter in pol.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je dejala, da so službe za nujne primere pripravljene rešiti ta "zaklad in simbol vztrajnosti", ki je od leta 1977 služil kot muzejska ladja. "USS The Sullivans je poklon našim junakom – družini, ki je v Pacifiku izgubila vseh pet svojih sinov, in 400.000 Američanom, ki so umrli v drugi svetovni vojni," je dejala. Poimenovana je po petih bratih – Georgeu, Franku, Joeju, Mattu in Alu Sullivanu, ki so umrli, ko je leta 1942 torpedo zadel križarko USS Juneau.

Po besedah obalne straže so že v četrtek dosegli pomemben napredek pri odvodnjavanju ladje. Po podatkih SaveTheSullivans.org, spletnega mesta, ki je namenjeno zbiranju sredstev za obnovo ladje, je bila ta poškodovana med neurjem, ki je zajelo okrožje Buffalo. Že lani je Marzello dejal, da bo atrakcija potonila, če ladje ne bodo popravili. Pomorski in vojaški park je tako novembra zbral skoraj milijon evrov za popravilo plovila.