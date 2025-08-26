Svetli način
Tujina

'Zakleta' hiša za slab milijon evrov

Ljubljana , 26. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 7 minutami

Kdor koli, ki je kdaj koli kupoval stanovanje ali hišo, bi se strinjal, da je oglas o nepremičnini bolj privlačen kot pa potem dejanska nepremičnina v resničnem življenju. Obdelane fotografije in videoposnetki zagotovo vzbudijo pozornost. Če hiša propada, se ne prodaja in je krvavo potrebna obnove, pa lahko ubereš drugačno prodajno strategijo. Kot zakleto hišo, v kateri straši, privabljajo kupce nepremičninski agenti na severu Nizozemske. S strašljivim videoposnetkom so zadeli terno in o hiši zdaj vsi govorijo. Pa so za morda kar strašljivo ceno nekaj manj kot milijon evrov že našli kupca?

Strašljivo je morda kar primeren izbor besede za opis stanja te nepremičnine, ki za slabih milijon evrov, kot želijo iztržiti s prodajo, stavi na skrivnostnost zaklete hiše. John Greuter, nepremičninski agent vas pozdravi: "Dobrodošli v hiši, kjer straši." "Tako jo dejansko tržite?" "Tako jo dejansko tržimo." "Zakaj?" "Ker jo kot takšno tu v Venhuiznu poznajo," pove."Ne glede na to s kom tu govorite, vsi poznajo zakleto hišo."

S strašljivim videom pa so prestopili meje majhnega mesteca. Tom Van Bommel, strokovnjak za prodajo: "Za večino hiš prodaja sploh ni problem. Še posebej v tem času. Narediš nekaj lepih fotografij, ko pridejo ljudje na ogled, spečeš jabolčno pito in si kmalu na konju. Če pa se hiša ne prodaja, takrat pa potrebuješ nekaj več."

Morda je ta nekaj več scenarij iz grozljivke s skrivnostnim nerazložljivim šepetom, čudnimi sencami in zvoki. Le zakaj se je zrušilo celotno nadstropje? "Video prodaje zaklete hišo se iz zabave deli tudi med ljudmi, ki niso dejanski kupci."

In ko dosežeš veliko ljudi ... "Potrebuješ eno malo bolj noro osebo, ki se hipno odloči, da bo kupila hišo. Če prideš do nje s to noro grozljivko, si že na pol poti." Hiša z dušami, ki še niso pripravljene oditi, je sicer spomeniško zaščitena in jo je treba vrniti v prvotno stanje. Cena 995.000 evrov ne vključuje duhov. Da ne bo zaradi oglaševane domnevne paranormalne aktivnosti, na koncu še malo dražja. 

