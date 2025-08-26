'Zakleta' hiša za slab milijon evrov

Strašljivo je morda kar primeren izbor besede za opis stanja te nepremičnine, ki za slabih milijon evrov, kot želijo iztržiti s prodajo, stavi na skrivnostnost zaklete hiše. John Greuter, nepremičninski agent vas pozdravi: "Dobrodošli v hiši, kjer straši." "Tako jo dejansko tržite?" "Tako jo dejansko tržimo." "Zakaj?" "Ker jo kot takšno tu v Venhuiznu poznajo," pove."Ne glede na to s kom tu govorite, vsi poznajo zakleto hišo."

S strašljivim videom pa so prestopili meje majhnega mesteca. Tom Van Bommel, strokovnjak za prodajo: "Za večino hiš prodaja sploh ni problem. Še posebej v tem času. Narediš nekaj lepih fotografij, ko pridejo ljudje na ogled, spečeš jabolčno pito in si kmalu na konju. Če pa se hiša ne prodaja, takrat pa potrebuješ nekaj več."

Morda je ta nekaj več scenarij iz grozljivke s skrivnostnim nerazložljivim šepetom, čudnimi sencami in zvoki. Le zakaj se je zrušilo celotno nadstropje? "Video prodaje zaklete hišo se iz zabave deli tudi med ljudmi, ki niso dejanski kupci."

In ko dosežeš veliko ljudi ... "Potrebuješ eno malo bolj noro osebo, ki se hipno odloči, da bo kupila hišo. Če prideš do nje s to noro grozljivko, si že na pol poti." Hiša z dušami, ki še niso pripravljene oditi, je sicer spomeniško zaščitena in jo je treba vrniti v prvotno stanje. Cena 995.000 evrov ne vključuje duhov. Da ne bo zaradi oglaševane domnevne paranormalne aktivnosti, na koncu še malo dražja.