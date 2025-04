Zakleti datum: Lincoln, Titanik in druge tragedije 15. aprila

15. aprila leta 2013 je po svetu zarezala novica o bombnem napadu na bostonskem maratonu, točno šest let pozneje so v Parizu plameni goltali Notre Dame. Danes pa mineva tudi natanko petnajst let od izbruha vulkana Eyjafjallajökull, ki je zaustavil zračni promet nad Evropo.

Tragični 15. april

Abrahamu Lincolnu se je atentator splazil za hrbet, ko je iz lože spremljal gledališko predstavo. Bil je 14. april 1865, dan se je že počasi iztekal. Devet ur pozneje je bil 16. predsednik Združenih držav Amerike mrtev.

V zgodnjih urah 15. aprila 1912 se je tragično končala krstna plovba dotlej največje in tudi najvarnejše ladje na svetu. Nepotopljivega Titanika. Besede, s katerimi so ga hvalili in oglaševali, so skupaj z ladjo trčile ob realnost ledene gore v severnem Atlantiku. Umrlo je več kot 1500 ljudi.

Leto 1989, 15. april. Na stadionu Hillsborough v Sheffieldu je že stekla polfinalna tekma angleškega pokala med Liverpoolom in Nottingham Forestom, pred njim pa je še vedno čakala nepregledna množica navijačev. Ko je policija sprejela usodno odločitev in odprla dodatna vrata, jih je več kot 3000 v nekaj minutah preplavilo tribuno Liverpoola, na kateri je bilo prostora za pol manj ljudi. V kaosu na tribuni se je zadušilo na desetine večinoma mladih obiskovalcev tekme. Na najbolj črn dan v zgodovini angleškega športa je umrlo 97 ljudi.

Leta 2010 je izbruhnil islandski vulkan s težko izgovorljivim imenom. Eyjafjallajökull. O žrtvah na srečo tu ne moremo govoriti, je pa močno pretresel evropski vsakdan. Zaradi vulkanskega pepela so namreč zaustavili letalski promet nad staro celino, letala so ostala na tleh od 15. pa vse do 21. aprila.

15. aprila 2013 je teroristični napad prekinil športni praznik. Pred ciljem bostonskega maratona sta eksplodirali dve bombi in ubili tri ter ranili 282 ljudi.

Šest let pozneje, v Parizu. Med večernim bogoslužjem v 850 let stari katedrali Notre Dame se oglasi požarni alarm, a ognjenih zubljev takrat še niso odkrili. 20 minut pozneje se sproži drugi. Začela se je noč boja z ognjem. Hudo poškodovano katedralo so prenavljali več let in jo znova odprli šele decembra lani. Vzrok požara še vedno ni znan.