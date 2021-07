Zaključili iskalno akcijo po zrušenju stavbe na Floridi, umrlo 97 ljudi

Floridski gasilci so po mesecu mukotrpnega dela tudi uradno razglasili konec iskanja trupel pod ruševinami 12-nadstropne stolpnice. V zrušenju 24. junija ob obali Champlain Towers South je umrlo 97 ljudi. Svojci sicer še vedno pogrešajo 54-letnico, a uradniki niso pojasnili, če so 98. truplo našli in imajo težave z identifikacijo, ali pa je truplo še vedno pogrešano.

Kraj nesreče so počistili, ruševine pa prestavili v skladišče v Miamiju. Čeprav forenziki svojega dela še niso zaključili, še vedno namreč preučujejo ruševine v skladišču, so sklenili, da na kraju ni več nobenega trupla, poroča The Guardian. Preživelih, razen v prvih urah po zrušenju, niso našli. Iskalne ekipe so se sicer več tednov prebijale skozi ostanke ruševin. Delo je bilo izjemno naporno, saj so se soočali z nevarnostjo dodatnega zrušenja, poleg tega pa je bilo na kraju izjemno vroče, večkrat je tudi zagorelo. Misijo so morali večkrat prekiniti tudi zaradi tropske nevihte Elsa.

Reševalne ekipe so, preden so misijo razglasili za končano, prečesale več kot 14.000 ton betonskih kosov. Urbana ekipa za iskanje in reševanje gasilske reševalne službe Miami-Dade se je tako s kraja nesreče umaknila v petek, na tiskovni konferenci pa so tudi uradno razglasili, da so zaključili z iskanjem. Gasilski poveljnik Alan Cominsky se je poklonil gasilcem, ki so delali po 12 ur v kosu in v času akcije na kraju nesreče tudi bivali. "Strašno je. Gre za zelo težko situacijo," je dejal Cominsky. "Ne bi mogel biti bolj ponosen na vse moške in ženske predstavnike gasilsko-reševalne družbe Miami-Dade," je dejal. Nesreča, ki se je zgodila zaradi inženirskih napak, je ena najsmrtonosnejših v državi. Pogrešana 54-letnica Uradniki niso želeli pojasniti, če so našli še zadnje pogrešano truplo in gre za težave z identifikacijo ostankov, ali pa enega trupla še niso našli. 98. žrtev naj bi bila Estelle Hedaya, 54-letnica, ki je rada potovala in klepetala z neznanci. Njen mlajši brat Ikey je forenzikom dal vzorce DNK in kraj nesreče dvakrat obiskal tudi sam. Za AP je dejala, da se po dveh mesecih iskanja počutijo nemočne.

Odlašali s popravili Kmalu po zrušenju je postalo jasno, da varnostna opozorila o stolpnicah Champlain Towers South, ki so jih otvorili leta 1981, niso bila upoštevana. V inženirskem poročilu za leto 2018 je bilo podrobno opisano, da so na betonskih nosilcih v podzemni garaži vidne razpoke, zabeležili so tudi nekaj drugih težav. Skupaj bi jih obnova stala okoli 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). Popravila se niso zgodila, letos pa je ocena stroškov narasla na 15 milijonov dolarjev (12,7 milijona evrov). Lastniki 136 enot stavbe in člani upravnega odbora glede obnove niso našli skupne poti, prepirali so se predvsem zaradi visokih stroškov, zlasti potem, ko jim je mestni inšpektor dejal, da je stavba varna. Popolno zrušenje se je zdelo nepredstavljivo. Številni strokovnjaki in uradniki so dejali, da se tako velike stolpnice ne zrušijo kar tako. Redko jih poškodujejo tudi tornadi, hurikani ali potresi. Po zrušenju so inšpektorji težave odkrili še pri 28-nadstropni sodni palači v središču Miamija in še dveh stanovanjskih stavbah. Do popravila bodo omenjene zgradbe ostale zapečatene.