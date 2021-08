Zaključili kampanjo za osvoboditev dubajske princese Latife

"Odličen potep po Islandiji z Latifo in Marcusom," je na svojem profilu na Instagramu pod fotografijo, na kateri pozira z dubajsko princeso Latifo in njenim bratrancem Marcusom Essabrijem zapisala Sioned Taylor . Nekdanja članica britanske kraljeve mornarice je v zadnjih mesecih objavila več fotografij, na katerih je v družbi princese Latife.

Fotografije so bile posnete v dubajskem nakupovalnem centru in restavraciji, na madridskem letališču in zdaj še na Islandiji. A nekaterih podpornikov kampanje za osvoboditev princese te objave niso prepričale, mnogi menijo, da so fotografije zaigrane. Ker se princesa sama javno že dolgo časa ni oglasila, se porajajo vprašanja, koliko je dejansko svobodna.

Iz kampanje za osvoboditev princese Latife (Free Latifa) so po ponedeljkovi objavi fotografije sporočili, da so dobili potrditev, da se je princesa Latifa na Islandiji resnično srečala s svojim bratrancem Essabrijem. "Po srečanju smo sprejeli odločitev, da je trenutno najbolj primeren korak, da zaključimo s kampanjo Free Latifa," so zapisali. Dodali so, da je bil glavni cilj kampanje, da dosežejo, da lahko princesa Latifa živi svoje življenje tako, kot sama želi. "Očitno je, da smo naredili veliko, da dosežemo ta cilj," so dodali.

"Srečanje je bilo čustveno ... Zelo pomirjujoče je, da sem jo videl srečno, v dobrem stanju in osredotočeno na svoje načrte," je po poročanju britanskega BBC dejal Essabri, ki je odraščal s princeso Latifo. Latifina mati je namreč njegova teta, Marcus pa se je rodil kot Fatima in je pred približno 10 leti spremenil spol.