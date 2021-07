Zaključuje se gradnja 2,5 km dolgega mostu na Pelješac

Skupna vrednost projekta je bila ocenjena na 420,3 milijona evrov in vključuje gradnjo mostu, dostopnih cest in stonske obvoznice.

"Pelješki most je najpomembnejši in največji infrastrukturni projekt, ki ga trenutno izvajamo na Hrvaškem, in kar nas še posebej veseli, je, da se vsak dan približujemo njegovi uresničitvi. Z njim bo naša država končno povezala svoje ozemlje in danes lahko svobodno povemo, da je vlada dosegla sanje, ki so se jim mnogi želeli odreči," je povedal minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butkovič.

Dodal je, da se pomen Pelješkega mostu ne odraža le v simbolnem smislu, temveč tudi v gradbeništvu, saj bo to ena največjih stavb te vrste, zgrajene v Evropi v tem stoletju. "Sam most je izjemno zapleten gradbeni projekt, a preostali del projekta, torej dostopna cesta po polotoku Pelješac in obvoznica Stona, ne zaostaja veliko. Gre za odsek, dolg več kot 30 km, ki vključuje povsem novo traso, na kateri potekajo dela na dveh viaduktih, treh mostovih in štirih predorih, od katerih je predor Debeli Brijeg peti najdaljši predor na Hrvaškem. Na gradbišču so doslej izvrtali tri od štirih predorov, tempo del pa je zadovoljiv, zato pričakujemo, da bodo dovozne ceste dokončane poleti prihodnje leto, s čimer bo zaključen težko pričakovani projekt cestne povezave skrajnega juga naše države," je še dejal Butkovič.