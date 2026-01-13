Naslovnica
Tujina

Zakonca Clinton zavrnila zaslišanje pred kongresom v zadevi Epstein

Washington, 13. 01. 2026 21.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Hillary in Bill Clinton

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova soproga ter nekdanja državna sekretarka ZDA Hillary Clinton sta zavrnila poziv na zaslišanje pred kongresom v okviru preiskave primera pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina.

V skupnem pismu predsedniku odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, republikancu Jamesu R. Comerju, ki vodi preiskavo, sta zakonca Bill in Hillary Clinton zapisala, da je poziv na zaslišanje "pravno neveljaven" in da se nanj ne bosta odzvala "ne glede na posledice", poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Menila sta tudi, da sta pristojnim že posredovala vse informacije o Jeffreyju Epsteinu in njegovi sostorilki Ghislaine Maxwell, ki jih imata.

Ob tem sta Comerja obtožila vodenja politično motivirane preiskave, ki da je zasnovana tako, da bo privedla do njunega zaprtja oziroma da poskuša republikanec kaznovati tiste, ki jih ima za sovražnike.

Clintonova so na zaslišanje povabili, potem ko se je nekdanji ameriški predsednik pojavil na nekaterih fotografijah in dokumentih, povezanih z Epsteinom. Comer je Clintona tudi obtožil, da je ene od Epsteinovih žrtev prejel masažo, da je letel z letalom pokojnega spolnega prestopnika in da je pritiskal na medije, da ne objavijo obtožb o Epsteinu.

Fotografije iz Epsteinovih dosjejev
Fotografije iz Epsteinovih dosjejev
FOTO: AP

V današnjem odzivu na zavrnitev poziva na zaslišanje je vodja preiskave napovedal glasovanje o tem, da se Clintona, ki bi ga morali zaslišati danes, obtoži nespoštovanja kongresa. Podoben ukrep naj bi grozil tudi njegovi soprogi, ki bi jo morali zaslišati v sredo.

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki je bil obtožen trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja mladoletnic. Leta 2008 je priznal krivdo za obtožbe v zvezi s spolnim izkoriščanjem mladoletnice in bil obsojen na 13-mesečno zaporno kazen, pri čemer mu je bilo dovoljeno delati skoraj vsak dan. Kljub temu je nadaljeval z dejavnostmi, ki so vodile do novih obtožb leta 2019. Epstein je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi osebami iz politike, posla, znanosti in zabave. Umrl je v zaporu leta 2019 med čakanjem na sojenje.

Nespoštovanje kongresa je pravni pojem, ki se nanaša na dejanje ali opustitev dejanja, ki ovira delo ali avtoriteto kongresa Združenih držav Amerike. To lahko vključuje zavrnitev pričanja pred kongresnimi odbori, zavrnitev predložitve zahtevanih dokumentov ali dajanje lažnih izjav med pričanjem. Če posameznik ali organizacija spozna, da je zagrešila nespoštovanje kongresa, se lahko sooči s kazenskimi sankcijami, vključno z denarnimi kaznimi ali zaporno kaznijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Bill Clinton Hillary Clinton Jeffrey Epstein kongres zaslišanje

