Zakonca Clinton zavrnila zaslišanje pred kongresom v zadevi Epstein

V skupnem pismu predsedniku odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, republikancu Jamesu R. Comerju, ki vodi preiskavo, sta zakonca Bill in Hillary Clinton zapisala, da je poziv na zaslišanje "pravno neveljaven" in da se nanj ne bosta odzvala "ne glede na posledice", poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Menila sta tudi, da sta pristojnim že posredovala vse informacije o Jeffreyju Epsteinu in njegovi sostorilki Ghislaine Maxwell, ki jih imata.

Ob tem sta Comerja obtožila vodenja politično motivirane preiskave, ki da je zasnovana tako, da bo privedla do njunega zaprtja oziroma da poskuša republikanec kaznovati tiste, ki jih ima za sovražnike.

Clintonova so na zaslišanje povabili, potem ko se je nekdanji ameriški predsednik pojavil na nekaterih fotografijah in dokumentih, povezanih z Epsteinom. Comer je Clintona tudi obtožil, da je ene od Epsteinovih žrtev prejel masažo, da je letel z letalom pokojnega spolnega prestopnika in da je pritiskal na medije, da ne objavijo obtožb o Epsteinu.