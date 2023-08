'Zakonca imata vsak po 2000 evrov plače, za javno stanovanje pa plačujeta 100'

Težave z astronomskimi najemninami imajo tudi na Hrvaškem. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je spregovoril o nevzdržnosti najemnin v glavnem mestu, zvišanju pavšalnega davka za najemodajalce in o tem, kako nekateri goljufajo na razpisih za občinska stanovanja.

Tomislav Tomašević je na današnji novinarski konferenci povedal, da ni normalno, da ljudje, ki dajejo stanovanja v dolgoročni najem, plačajo krepko večji davek od tistih, ki stanovanja ponujajo turistom za dnevni najem, poroča Index.hr. V ozadju odločitve za zvišanje pavšala zagotovo ni bil finančni razlog, trdi župan. "Špekulacije v medijih, da bomo na ta način nadomestili del prihodkov, ki jih bo Zagreb izgubil zaradi davčne reforme, ne morejo biti pravilne. Kot sem dejal, gre za med 200 in 220 milijoni evrov, medtem ko bo pavšal mestu prinesel približno milijon in pol. To ni niti odstotek tistega, kar bo Zagreb izgubil z davčno reformo."

icon-expand Nova stanovanja v Zagrebu FOTO: Adobe Stock

Tomašević zatrjuje, da odločitev o pavšalnemu davku za najemodajalce izhaja iz "nevzdržnosti najemnin, katerih cena raste iz meseca v mesec". Pri tem je posebej opozoril na študente, ki jih visoke najemnine močno obremenjujejo. "Ključna težava je, da pavšalni davek, kot je bil reguliran doslej, znaša približno 40 evrov za posteljo na leto. Lastniki stanovanj, ki jih dajejo v najem stanovalcem v mestu, plačajo petkrat večji davek od lastnikov, ki stanovanja dajejo v najem turistom. Ne poznam mesta, ki bi imelo takšno ureditev," je dejal. "Zakonski maksimum je 200 evrov na leto in do tega smo ga dvignili. To sta naredila tako Split kot Dubrovnik, čeprav v zgodovinskem jedru."

icon-expand Tomislav Tomašević FOTO: AP

Župan je napovedal gradnjo prek 300 občinskih stanovanj v Podbrežju, ki bodo namenjena izključno najemu. "Imamo prek 6000 stanovanj, a se večji del le-teh po ničemer ne kvalificira ne za cenovno dostopna ne za socialna stanovanja."