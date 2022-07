Zakonca Palant, povezana z rusko elito, našli mrtva

Rusijo in svet je šokirala smrt še enega bogataša in njegove žene, Jevgenija in Olge Palant. Po uradni različici naj bi šlo za umor in samomor. Petdesetletna Olga naj bi odkrila, da ji je bil tri leta mlajši mož Jevgenij, multimilijonar, povezan z oligarhi, nezvest, in da namerava zapustiti družino. Kljub uradni razlagi številni ostajajo sumičavi, saj menijo, da gre za dvojni umor, maskiran kot zločin iz strasti. Pred domnevnim umorom-samomorom zakoncev Palant se je namreč zgodilo že šest podobnih incidentov, v katerih poznavalci vidijo sledove Kremlja oziroma Putina.