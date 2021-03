Zakonca Trump sta se 'na tiho' cepila pred odhodom iz Bele hiše

Zakonca Trump pa sta to storila zasebno, javnosti pa o tem nista obvestila. Prav tako ni znano, ali sta že prejela dva odmerka cepiva. Oba sta sicer lani že prebolela okužbo z novim koronavirusom.

V govoru na Konservativnem odboru za politično akcijo (CPAC) na Floridi je Trump med drugim dejal, da bi se "vsi morali cepiti", s tem pa je svoje privržence in podpornike tudi prvič pozval k cepljenju proti covidu-19. Med njegovimi podporniki je sicer tudi več skupin, ki veljajo za skeptične do cepiv. Pred izbruhom pandemije covida-19 je sicer Trump na družbenih omrežjih delil proticepilska stališča in teorije zarote ter izražal dvom v znanstvenike, navaja Guardian. "Mislim, da so cepiva lahko zelo nevarna. In seveda, ljudje govorijo o cepljenju otrok brez omembe avtizma," je nekdanji predsednik ZDA dejal leta 2009. Povezave med avtizmom in cepivi je sicer znanost že pred leti ovrgla.

Podobna stališča je Trump ponavljal tudi v času svoje prve predsedniške kampanje. Lani objavljena študija v reviji Journal of Experimental Social Psychology je ugotovila, da je Trump prvi ameriški predsednik, ki je javno izražal proticepilska stališča, njegovi volivci pa so znatno bolj zaskrbljeni glede cepiv kot drugi Američani.