Zakonca živela s 159 mačkami in sedmimi psi, številni dehidrirani in podhranjeni

V stanovanju, ki ima le 80 kvadratnih metrov, so poleg 68-letne ženske in 52-letnega moškega živeli še psi in mačke. A zakonca, ki sta si omislila toliko živali, zanje še zdaleč nista lepo skrbela, piše BBC. Vendar javnost za to sploh ni vedela, vse dokler se zakonca nista hudo skregala, takrat je namreč morala posredovati policija. A ko so policisti prišli v stanovanje, jih prepir ni niti najmanj presenetil. V vsaki sobi v stanovanju je bilo na desetine živali, povsod pa so ležali živalski iztrebki. Poleg tega so v kopalnici našli najmanj dve poginuli mački in dva poginula psa.