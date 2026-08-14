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Zakopanih 30.000 ton smeti: Hrvati jih bodo izvozili v tujino

Zagreb, 14. 08. 2026 10.42 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA N.L.
Odpadki v Liki

Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiću, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo s Hrvaške izvozili okoli 30.000 ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča.

Bačić je sinoči na hrvaški javni radioteleviziji HRT zatrdil, da vlada razume zaskrbljenost prebivalcev Gospića in Like, ob tem pa poudaril, da je po zadnjih ugotovitvah Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) voda ustrezna za pitje, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Glede sanacije nezakonito odloženih odpadkov je povedal, da pristojna ministrstva izvajajo več aktivnosti, pri čemer so prizadevanja usmerjena v tri glavne točke, in sicer v stalno merjenje kakovosti vode, javno objavo rezultatov ter čimprejšnjo odstranitev odpadkov iz Gospića in sanacijo območja.

Zakopanih okoli 30.000 ton nevarnih odpadkov

V zvezi z zakopanimi nevarnimi odpadki, ki jih je po Bačićevih besedah okoli 30.000 ton, sta ministrstvo in sklad za varstvo okolja že začela aktivnosti za njihovo odstranitev. Tako so povpraševanje poslali okoli 70 podjetjem po vsej Evropi, ki bi lahko poskrbeli za njihovo odstranitev.

"Ne čakamo na 25. avgust," je dejal Bačić. Kot je spomnil, se namreč takrat konča ponovni razpis za sanacijo odpadkov. Dodal je, da bo v primeru, da na razpis ne bi prispela nobena sprejemljiva ponudba, v dogovor vključenih tudi okoli 4500 ton površinskih odpadkov in 650 ton odpadkov v velikih vrečah.

Sicer pa po njegovih besedah trenutno poteka raziskava trga, nato pa bodo zaprosili za končne ponudbe. Eno od pomembnih meril pri izboru ponudnika bo rok za odstranitev odpadkov, je pojasnil.

Odvoz v tujino

Ker na Hrvaškem ni ustreznega odlagališča za nevarne odpadke, bodo te odpeljali iz Hrvaške v državo, katere podjetje bo ponudilo najcelovitejšo rešitev, je povzel.

Danes bo o odpadkih, ki bi lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab, zasedal tudi odbor hrvaškega parlamenta za varstvo okolja in narave.

Vlada pripravlja spremembe zakonodaje

Oglasil se je tudi premier Andrej Plenković, ki je po navedbah Hine med drugim dejal, da vlada pripravlja spremembe kazenskega zakonika, ki bodo vključevale posebej huda kazniva dejanja zoper okolje.

Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza zagrebške geotehniške fakultete, objavljena minuli teden, pa je pokazala, da okoli 37.000 ton odpadkov v Gospiću v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi.

Primer nezakonitega odlaganja odpadkov je sicer še vedno v fazi kazenske preiskave. V afero naj bi bilo vpletenih najmanj 17 oseb, glavna osumljenca pa sta zakonca Josip in Monika Šincek.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
14. 08. 2026 12.27
V tujino? V Srbijo zagotovo.
Odgovori
0 0
worker
14. 08. 2026 12.19
Se je Slovenija že javla? Samo vprašam...
Odgovori
0 0
Pars
14. 08. 2026 12.14
dober posel. Polovica tovornjakov ne bo prispela na cilj.
Odgovori
0 0
Jernej Sekirnik
14. 08. 2026 12.05
tudi naših slovenskih je ogromno tam...
Odgovori
-2
0 2
JanezNovak13
14. 08. 2026 11.41
Preko koliko državnih mej bodo to peljali? Da ne bodo nekje vmes tovornjakov izgubili.
Odgovori
+2
4 2
pa saj bo vredu
14. 08. 2026 11.31
Koliko je nekdo pokasiral za odvoz teh 30.000 ton že procesiranih odpadkov? Očitno dovolj, da so lahko podkupovali.
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+1
2 1
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