Zakopanih 30.000 ton smeti: Hrvati jih bodo izvozili v tujino

Bačić je sinoči na hrvaški javni radioteleviziji HRT zatrdil, da vlada razume zaskrbljenost prebivalcev Gospića in Like, ob tem pa poudaril, da je po zadnjih ugotovitvah Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) voda ustrezna za pitje, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Glede sanacije nezakonito odloženih odpadkov je povedal, da pristojna ministrstva izvajajo več aktivnosti, pri čemer so prizadevanja usmerjena v tri glavne točke, in sicer v stalno merjenje kakovosti vode, javno objavo rezultatov ter čimprejšnjo odstranitev odpadkov iz Gospića in sanacijo območja.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell

Odpadki v Liki Bobo Pixsell















Zakopanih okoli 30.000 ton nevarnih odpadkov

V zvezi z zakopanimi nevarnimi odpadki, ki jih je po Bačićevih besedah okoli 30.000 ton, sta ministrstvo in sklad za varstvo okolja že začela aktivnosti za njihovo odstranitev. Tako so povpraševanje poslali okoli 70 podjetjem po vsej Evropi, ki bi lahko poskrbeli za njihovo odstranitev. "Ne čakamo na 25. avgust," je dejal Bačić. Kot je spomnil, se namreč takrat konča ponovni razpis za sanacijo odpadkov. Dodal je, da bo v primeru, da na razpis ne bi prispela nobena sprejemljiva ponudba, v dogovor vključenih tudi okoli 4500 ton površinskih odpadkov in 650 ton odpadkov v velikih vrečah. Sicer pa po njegovih besedah trenutno poteka raziskava trga, nato pa bodo zaprosili za končne ponudbe. Eno od pomembnih meril pri izboru ponudnika bo rok za odstranitev odpadkov, je pojasnil.

Odvoz v tujino

Ker na Hrvaškem ni ustreznega odlagališča za nevarne odpadke, bodo te odpeljali iz Hrvaške v državo, katere podjetje bo ponudilo najcelovitejšo rešitev, je povzel. Danes bo o odpadkih, ki bi lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab, zasedal tudi odbor hrvaškega parlamenta za varstvo okolja in narave.

Vlada pripravlja spremembe zakonodaje