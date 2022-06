Rezultati obdukcije 27-letnega Mateja Periša so pokazali tisto, kar so oblasti že nekaj časa vedele. Matej ni umrl zaradi nasilnega dejanja, v telesu pa so odkrili sledi alkohola in kokaina. Na ugotovitve obdukcije se je že odzval njegov oče, ki je iskalno akcijo spremljal iz Beograda. "Zaupam tožilstvu in vsem najlepša hvala," je dejal.

icon-expand Nenad Periš meni, da je bila smrt njegovega sina nesreča. FOTO: Profimedia Po objavi rezultatov obdukcije Splitčana Mateja Periša, katerega decembrsko izginotje in skoraj petmesečno iskanje je spremljal ves Balkan, se je odzval njegov oče Nenad. "Žal mi je, da kamere niso delovale, Matej pa je skrivnost odnesel v grob," je dejal. Dodal je, da še vedno ne ve, kaj se je dogajalo v klubu Gotik, "ne vem, zakaj je vzel narkotike, zakaj je šel ven in tekel". Nenad je sicer prepričan, da je šlo za nesrečo, saj je bil njegov sin športnik. "Zaupam tožilstvu in vsem najlepša hvala," je še dejal. Kot je znano, je obdukcija 27-letnika pokazala toksično koncentracijo amfetaminov in alkohola, v vzorcu las pa so našli tudi sledi kokaina. Medtem pa niso našli znakov poškodb glave, vratu ali trupa, ki bi bili posledica fizičnega nasilja. PREBERI ŠE Znani rezultati Periševe obdukcije: našli sledi alkohola in kokaina Spomnimo, da so pripadniki Ministrstva za notranje zadeve Srbije Periša intenzivno iskali od trenutka, ko je izginil, in v sodelovanju z Višjim državnim tožilstvom v Beogradu sprejeli vse ukrepe in dejanja, da bi pogrešanega našli in razjasnili vsa dejstva in okoliščine njegovega izginotja.