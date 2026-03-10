Zaledenelo Baltsko morje, ljudje med otoki kar z drsalkami

Izjemno nizke temperature na severu celine so februarja poskrbele, da je polovica Baltskega morja zamrznila. Kot poroča AccuWeather, česar niso zabeležili vsaj zadnjih 15 let.
Debel led je povzročil številne težave v pomorskem prometu, saj je ladjam preprečil, da bi se privezale v pristaniščih na Finskem, v Estoniji in Rusiji.
Hude zimske razmere so vidne tudi na fotografiji, ki jo je 17. februarja 2026 posnel eden od satelitov Copernicus Sentinel-2. Ta prikazuje navigacijski kanal, ki povezuje mesto Kuivastu na otoku Muhu z mestom Virtsu na zahodni obali celinske Estonije. Na sliki sta jasno vidna ozek koridor, ki je zarezan v zamrznjeno Suursko ožino, in ladja, ki pluje čeznjo.
A po drugi strani je debel led konec januarja poskrbel tudi za nekoliko nenavadne prizore. Če je namreč zmrzal otežila potovanje ladij in čolnov, pa je bila pot brez plovil precej bolj enostavna. Marsikdo je namreč med otoki potoval kar na drsalkah.
Podatki satelitov Copernicus sicer omogočajo, da lahko oblasti spremljajo stanje morskega ledu, kar zagotavlja varno načrtovanje prometa in okoljski nadzor v baltskih obalnih območjih.
Peti najtoplejši februar v zgodovini meritev, a mrzla evropska zima
A čeprav je sever Evrope prejšnji mesec torej zajela zmrzal, pa se je sicer februar 2026 v zgodovino meritev zapisal kot peti najtoplejši od začetka beleženja podatkov.
Povprečna globalna temperatura zraka je namreč februarja dosegla 13,26 stopinje Celzija, kar je 0,53 stopinje nad povprečjem med letoma 1991 in 2020, je sporočil Copernicus. V primerjavi s predindustrijskim obdobjem 1850–1900 pa je bil mesec za 1,49 stopinje toplejši.
V Evropi je bila povprečna temperatura kopnega v februarju -0,07 stopinje, kar je nekoliko pod povprečjem za obdobje 1991–2020. Zahodna, južna in jugovzhodna Evropa so sicer zabeležile nadpovprečne temperature, medtem ko so bile hladnejše razmere kot običajno opažene v Skandinaviji, baltskih državah in severozahodni Rusiji.
Evropska zima kot celota, ki je trajala od decembra do februarja, je bila med dvema najhladnejšima v zadnjih 13 letih. Vendar je bila še vedno za 0,09 stopinje toplejša od povprečja za obdobje 1991–2020.
