Zaledenelo Baltsko morje, ljudje med otoki kar z drsalkami

Izjemno nizke temperature na severu celine so februarja poskrbele, da je polovica Baltskega morja zamrznila. Kot poroča AccuWeather, česar niso zabeležili vsaj zadnjih 15 let. Debel led je povzročil številne težave v pomorskem prometu, saj je ladjam preprečil, da bi se privezale v pristaniščih na Finskem, v Estoniji in Rusiji.

Zaledenelo Baltsko morje FOTO: Copernicus

Hude zimske razmere so vidne tudi na fotografiji, ki jo je 17. februarja 2026 posnel eden od satelitov Copernicus Sentinel-2. Ta prikazuje navigacijski kanal, ki povezuje mesto Kuivastu na otoku Muhu z mestom Virtsu na zahodni obali celinske Estonije. Na sliki sta jasno vidna ozek koridor, ki je zarezan v zamrznjeno Suursko ožino, in ladja, ki pluje čeznjo.

A po drugi strani je debel led konec januarja poskrbel tudi za nekoliko nenavadne prizore. Če je namreč zmrzal otežila potovanje ladij in čolnov, pa je bila pot brez plovil precej bolj enostavna. Marsikdo je namreč med otoki potoval kar na drsalkah. Podatki satelitov Copernicus sicer omogočajo, da lahko oblasti spremljajo stanje morskega ledu, kar zagotavlja varno načrtovanje prometa in okoljski nadzor v baltskih obalnih območjih.

Peti najtoplejši februar v zgodovini meritev, a mrzla evropska zima