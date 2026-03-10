Naslovnica
Tujina

Zaledenelo Baltsko morje, ljudje med otoki kar z drsalkami

Talin, 10. 03. 2026 13.31 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
M.P.
Zaledenelo Baltsko morje

Medtem ko Slovenijo vsaj čez dan ogrevajo praktično spomladanske temperature, pa se Estonija sooča z eno najhladnejših zim v zadnjih desetletjih. Dolgotrajna zmrzal je v februarju povzročila celo nastanek obsežnega morskega ledu, kar moti pomorske prometne povezave, od celine pa je izolirala več majhnih otokov. A po drugi strani je ledena morska plošča omogočila tudi, da so se ljudje med otoki kar drsali.

Izjemno nizke temperature na severu celine so februarja poskrbele, da je polovica Baltskega morja zamrznila. Kot poroča AccuWeather, česar niso zabeležili vsaj zadnjih 15 let.

Debel led je povzročil številne težave v pomorskem prometu, saj je ladjam preprečil, da bi se privezale v pristaniščih na Finskem, v Estoniji in Rusiji.

Zaledenelo Baltsko morje
Zaledenelo Baltsko morje
FOTO: Copernicus

Hude zimske razmere so vidne tudi na fotografiji, ki jo je 17. februarja 2026 posnel eden od satelitov Copernicus Sentinel-2. Ta prikazuje navigacijski kanal, ki povezuje mesto Kuivastu na otoku Muhu z mestom Virtsu na zahodni obali celinske Estonije. Na sliki sta jasno vidna ozek koridor, ki je zarezan v zamrznjeno Suursko ožino, in ladja, ki pluje čeznjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A po drugi strani je debel led konec januarja poskrbel tudi za nekoliko nenavadne prizore. Če je namreč zmrzal otežila potovanje ladij in čolnov, pa je bila pot brez plovil precej bolj enostavna. Marsikdo je namreč med otoki potoval kar na drsalkah.

Podatki satelitov Copernicus sicer omogočajo, da lahko oblasti spremljajo stanje morskega ledu, kar zagotavlja varno načrtovanje prometa in okoljski nadzor v baltskih obalnih območjih.

Peti najtoplejši februar v zgodovini meritev, a mrzla evropska zima

A čeprav je sever Evrope prejšnji mesec torej zajela zmrzal, pa se je sicer februar 2026 v zgodovino meritev zapisal kot peti najtoplejši od začetka beleženja podatkov.

Povprečna globalna temperatura zraka je namreč februarja dosegla 13,26 stopinje Celzija, kar je 0,53 stopinje nad povprečjem med letoma 1991 in 2020, je sporočil Copernicus. V primerjavi s predindustrijskim obdobjem 1850–1900 pa je bil mesec za 1,49 stopinje toplejši.

V Evropi je bila povprečna temperatura kopnega v februarju -0,07 stopinje, kar je nekoliko pod povprečjem za obdobje 1991–2020. Zahodna, južna in jugovzhodna Evropa so sicer zabeležile nadpovprečne temperature, medtem ko so bile hladnejše razmere kot običajno opažene v Skandinaviji, baltskih državah in severozahodni Rusiji.

Evropska zima kot celota, ki je trajala od decembra do februarja, je bila med dvema najhladnejšima v zadnjih 13 letih. Vendar je bila še vedno za 0,09 stopinje toplejša od povprečja za obdobje 1991–2020.

KOMENTARJI7

suleol
10. 03. 2026 15.01
a ni da se topi led
Odgovori
0 0
Tor1961
10. 03. 2026 14.44
Nanašajoče na prvi obsežen prispevek je kot se "spodobi" komentar zaklenjen!!! Se bojite, da javnost deli svoje mnenje? Prodane duše novinarske! Se ne spomnite novinarskega kodeksa, ki vam je bil predstavljen na fakulteti ?!
Odgovori
+1
1 0
Mean Cat
10. 03. 2026 14.48
Kteri fakulteti...😂😂
Odgovori
0 0
Mean Cat
10. 03. 2026 14.38
Vidim, da je spet dost zaklenjen...👏👏
Odgovori
+4
4 0
vrtnar _
10. 03. 2026 15.00
nikjer ne marajo resnice, tukaj pa posebej ne
Odgovori
0 0
roten
10. 03. 2026 14.31
Lepote narave
Odgovori
0 0
lokson
10. 03. 2026 14.11
To bodo severni medvedi veseli. En drug ekspert, pa že grozi z "el ninjom".
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
