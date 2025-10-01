Svetli način
Tujina

Zalita Ibiza: poplavljeno letališče, pod vodo tudi pristanišče

Madrid , 01. 10. 2025 07.33 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Orkan Gabrielle je na španski priljubljen otok Ibiza prinesel pravo opustošenje. Zalilo je ceste in glavne prometne vpadnice, povsem je poplavilo letališče, ljudje so, če so zapustili domove na ulicah skoraj 'zaplavali'.

Balearske otoke, je, kot smo poročali, zajel orkan Gabrielle, ki je pustošil tudi na območju Valencie.  Po podatkih tamkajšnjih oblasti so bili poškodovani trije ljudje. Na Ibizi so zaradi ujme zaprli plaže in šole, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi dežja so bile na priljubljenem letoviškem otoku Ibiza poplavljene številne ulice, voda je povzročala težave v cestnem prometu. Poplavilo je tudi pritlične prostore nekaterih stavb.

Regionalne oblasti so sporočile, da so bili v zemeljskem plazu, ki se je ob poplavah sprožil blizu enega od hotelov, lažje poškodovani trije ljudje.

Zaradi ujme so na Ibizi v torek zaprli šole, ki tudi danes ostajajo zaprte. Kot so sporočile regionalne oblasti, bodo vse šolske zgradbe najprej temeljito pregledali, v četrtek pa bodo šole predvidoma znova odprli.

Po podatkih španske meteorološke agencije AEMET je bil torek na Ibizi dan z največ dežja od leta 1952. Na merilni postaji v mestu Eivissa so v 24 urah izmerili 254 milimetrov dežja, kar je več kot polovica običajnih padavin v vsem letu na tem območju.

Zaradi obilnih padavin so v torek zaprli tudi številne šole v regiji Valencia na vzhodu Španije, poroča AFP. To območje je ujma prizadela že lani, ko je v poplavah umrlo več kot 200 ljudi.

V torek je hudourniški naliv, padlo je več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, poplavil tudi letališče Ibiza, voda pa je pronicala v varnostno območje terminala in se razširila po območju letališča.  

Naliv je preobremenil drenažne sisteme, kar je povzročilo povprečne zamude letov od 30 minut do kar tri ure, zaradi slabe vidljivosti pa so bile zamude letov začasne, poroča Aviation24. Posnetki prikazujejo poplavljeno letališče tudi v notranjosti stavbe. 

Prav tako je povsem zalilo pristanišče. 

Ljudje, ki so na otok prišli s trajekta, niso imeli druge možnosti, kot da skorajda 'zaplavajo' na ulice. 

Škoda, ki jo povzročajo obilne padavine in hudourniške poplave, je velika, poročajo španski mediji. Po družbenih omrežjih se širijo pretresljivi posnetki, ki prikazujejo avtomobile, ki plavajo v deroči vodi, ki nosi vse pred seboj. Na otoku so zabeležili tudi motnje oskrbe z elektriko, prebivalci pa so na telefon dobili varnostna obvestila o izrednem stanju. 

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Observatore kita
01. 10. 2025 08.27
+0
Zeh zeh zdaj je že dež novica samo da se klika
ODGOVORI
1 1
JanezNovak13
01. 10. 2025 08.20
+1
"pod vodo tudi pristanišče" To se pa tako čudno sliši.
ODGOVORI
2 1
MESE?AR
01. 10. 2025 08.34
+0
Zakaj čudno ? Pristanišče je normalno ob vodi, ne pod vodo !
ODGOVORI
1 1
