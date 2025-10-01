Zalita Ibiza: poplavljeno letališče, pod vodo tudi pristanišče

Balearske otoke, je, kot smo poročali, zajel orkan Gabrielle, ki je pustošil tudi na območju Valencie. Po podatkih tamkajšnjih oblasti so bili poškodovani trije ljudje. Na Ibizi so zaradi ujme zaprli plaže in šole, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi dežja so bile na priljubljenem letoviškem otoku Ibiza poplavljene številne ulice, voda je povzročala težave v cestnem prometu. Poplavilo je tudi pritlične prostore nekaterih stavb.

Regionalne oblasti so sporočile, da so bili v zemeljskem plazu, ki se je ob poplavah sprožil blizu enega od hotelov, lažje poškodovani trije ljudje.

Zaradi ujme so na Ibizi v torek zaprli šole, ki tudi danes ostajajo zaprte. Kot so sporočile regionalne oblasti, bodo vse šolske zgradbe najprej temeljito pregledali, v četrtek pa bodo šole predvidoma znova odprli.

Po podatkih španske meteorološke agencije AEMET je bil torek na Ibizi dan z največ dežja od leta 1952. Na merilni postaji v mestu Eivissa so v 24 urah izmerili 254 milimetrov dežja, kar je več kot polovica običajnih padavin v vsem letu na tem območju.

Zaradi obilnih padavin so v torek zaprli tudi številne šole v regiji Valencia na vzhodu Španije, poroča AFP. To območje je ujma prizadela že lani, ko je v poplavah umrlo več kot 200 ljudi.