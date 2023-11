Kako na čimbolj izviren način zaprositi dekle za roko? Zaljubljenemu Američanu so na pomoč priskočili kar policisti. Medtem, ko sta se z dekletom peljala na nek dogodek, sta ju ustavila policista in mu pod pretvezo zapleta z vozniškim dovoljenjem pomagala, da je pokleknil in jo vprašal, če bi se poročila z njim. Kakšen je bil njen odgovor?