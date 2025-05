Zaljubljeni detel med paritveno sezono razbija ogledala

Če so pred dobrimi 200 leti v ameriški ribiški vasici v britanske vojake metali kamenje s pomočjo frač iz hlačnih nogavic, domačini Rockporta zdaj po zraku opletajo z vrečami in brisačami. Vse zato, da bi pregnali zagretega vaškega vandala. Zaljubljeni detel se je namreč odločil, da bo med iskanjem ptičje srčne izbranke obračunal prav z vsemi tekmeci in glede na povzročeno škodo jih je uzrl vsaj 25, če preštejemo samo razbita stranska ogledala. Ljubezen v zraku - dobesedno!