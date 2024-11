Padla zgodovinska sodba proti naftnemu gigantu

Nizozemsko prizivno sodišče je sodbo razglasilo v času, ko v Azerbajdžanu poteka podnebna konferenca COP29, na kateri predstavniki približno 200 držav razpravljajo o prihodnosti planeta in prehodu na čisto energijo. Okrožno sodišče v Haagu je pred tremi leti razsodilo, da mora Shell do leta 2030 zmanjšati svoje emisije ogljika za 45 odstotkov, saj da prispeva k zastrašujočim učinkom podnebnih sprememb. Ta razsodba je veljala za zgodovinsko zmago podnebnih aktivistov, ki so vložili tožbo. Prvič se je namreč zgodilo, da je sodišče podjetje prisililo, da svojo politiko uskladi z zavezami iz pariškega sporazuma iz leta 2015.