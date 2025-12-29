Žalostna najdba po brodolomu trenerjevega čolna

Reševalna ekipa je truplo ženske osebe odkrila danes kmalu po zori. Našli so ga v severnih voda otoka Seraya približno kilometer od kraja brodoloma.

Opazil ga je lokalni prebivalec, je po poročanju tiskovne agencije Associated Press navedel Fathur Rahman , vodja reševalnega urada. Truplo so zaradi identifikacije prepeljali v bolnišnico v mestu Labuanbajo, ki je vstopna točka za narodni park Komodo v vzhodni Indoneziji. " Sorodniki žrtve so se pridružili reševalnemu vozilu, da bi zagotovili identifikacijo z medicinskimi in forenzičnimi postopki," je dodal Rahman.

Poročali smo že, da se je družinski dopust za Fernanda Martina Carrerasa, trenerja ženske B-nogometne ekipe Valencia CF , spremenil v tragedijo, ko se je potopil čoln, na katerem so bili tudi njegova žena, štirje otroci, štirje člani posadke in lokalni vodnik. Usodna naj bi bila okvara motorja, vzrok nesreče pa uradno sicer še ni znan.

Reševalci so po nekaj urah iz morja rešili štiri člane posadke in vodnika, prav tako Carrerasovo ženo Andreo in najmlajšo hčer Mar, ki naj bi padli čez krov, medtem ko naj bi po poročanju španskega El Periodica 44-letnik in preostali trije otroci ostali ujeti v svojih kabinah. V izjavi na družbenih omrežjih je njegov klub pozneje sporočil, da so Carreras in njegovi trije otroci (dva fanta in deklica, stari 12, 10 in 9 let) v nesreči umrli.

Indonezija ima več kot 17.000 otokov, čolni pa so pogosto prevozno sredstvo. Zaradi ohlapnih varnostnih standardov in težav s prenatrpanostjo so tovrstne nesreče pogoste. Naravi park Komodo pa privablja na tisoče turistov, ki se odločajo na potapljanje, pohodništvo in oglede divjih živali.