Tujina

Žalostna najdba po brodolomu trenerjevega čolna

Džakarta, 29. 12. 2025 08.01 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
T.H.
Otok Seraya pri naravnem parku Komodo v Indoneziji

Reševalci so našli truplo ženske žrtve, za katero menijo, da pripada družini španskega nogometnega trenerja, ki je skupaj s tremi mladoletnimi otroki izginil v valovih po brodolomu čolna z 11 ljudmi na krovu. Nesreča turistične ladjice se je zgodila pred tremi dnevi, vse od takrat pa indonezijski reševalci iščejo pogrešane.

Reševalna ekipa je truplo ženske osebe odkrila danes kmalu po zori. Našli so ga v severnih voda otoka Seraya približno kilometer od kraja brodoloma. 

Otok Seraya pri naravnem parku Komodo v Indoneziji
Otok Seraya pri naravnem parku Komodo v Indoneziji
FOTO: Shutterstock

Opazil ga je lokalni prebivalec, je po poročanju tiskovne agencije Associated Press navedel Fathur Rahman, vodja reševalnega urada. Truplo so zaradi identifikacije prepeljali v bolnišnico v mestu Labuanbajo, ki je vstopna točka za narodni park Komodo v vzhodni Indoneziji. "Sorodniki žrtve so se pridružili reševalnemu vozilu, da bi zagotovili identifikacijo z medicinskimi in forenzičnimi postopki," je dodal Rahman.

Indonezijski reševalci so našli truplo deklice
Indonezijski reševalci so našli truplo deklice
FOTO: AP

Poročali smo že, da se je družinski dopust za Fernanda Martina Carrerasa, trenerja ženske B-nogometne ekipe Valencia CF, spremenil v tragedijo, ko se je potopil čoln, na katerem so bili tudi njegova žena, štirje otroci, štirje člani posadke in lokalni vodnik. Usodna naj bi bila okvara motorja, vzrok nesreče pa uradno sicer še ni znan.

Preberi še V brodolomu čolna umrl španski nogometni trener in njegovi trije otroci

Reševalci so po nekaj urah iz morja rešili štiri člane posadke in vodnika, prav tako Carrerasovo ženo Andreo in najmlajšo hčer Mar, ki naj bi padli čez krov, medtem ko naj bi po poročanju španskega El Periodica 44-letnik in preostali trije otroci ostali ujeti v svojih kabinah. V izjavi na družbenih omrežjih je njegov klub pozneje sporočil, da so Carreras in njegovi trije otroci (dva fanta in deklica, stari 12, 10 in 9 let) v nesreči umrli.

Indonezija ima več kot 17.000 otokov, čolni pa so pogosto prevozno sredstvo. Zaradi ohlapnih varnostnih standardov in težav s prenatrpanostjo so tovrstne nesreče pogoste. Naravi park Komodo pa privablja na tisoče turistov, ki se odločajo na potapljanje, pohodništvo in oglede divjih živali.

brodolom indonezija komodo Fernando Martin Carrerasx

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Duh8
29. 12. 2025 08.32
Na tem portalu ni več članka, ki ne bi imel nešteto slovničnih in pravopisnih napak.
Odgovori
+1
1 0
Sekira
29. 12. 2025 08.43
Prav imaš. Da ne govorimo o sklanjanju in ne samo na tem portalu. Ali so slovenski novinarji res nepismeni?
Odgovori
0 0
Badum Badum
29. 12. 2025 08.27
Sploh preberete kaj pišete ?
Odgovori
+3
3 0
inside1
29. 12. 2025 08.21
ja verjetno ob malo večjih valovih vsa dotrajana motorna tehnika odpove. pa še vse skup preobremenjeno.....
Odgovori
+1
1 0
