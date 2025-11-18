Žalovanje v Italiji: poskušal pomagati sosedi, pokopal ga je plaz

Zadnji posnetek, ki ga je Quirin Kunhert objavil na družbenih omrežjih, je že nakazoval težave zaradi obilnih padavin. Nekoliko za tem je že hitel na pomoč k 83-letni sosedi, s katero ju je vezalo globoko prijateljstvo. "Srečevali smo se ob nedeljah pri maši," je o njem povedala ena od domačink.

Ravno se je odpravil k sosedi, da bi jo obvestil o prihajajoči nevarnosti, ko je ostal ujet pod ruševinami. "Jaz sem bil celo noč buden, hodil sem gor in dol in kontroliral nivo vode. Ob štirih sem šel spat, in ob petih se je zgodilo," je povedal nečak pokojne 83-letnice.

Kunhert je sicer Bavarec, pred leti se je s partnerko preselil v Krmin, kjer sta odprla trgovino z domačimi in bavarskimi dobrotami. Vključil se je v vaško življenje. Umrl pa je kot heroj, pravijo domačini, ki so mladeniča imeli preprosto radi.

"To je zelo hud udarec za celotno skupnost, ki ga je vzljubila," je dejal župan Krmina Roberto Felcaro.

Na družbenih omrežjih so se pojavili pozivi, naj se mu Italija pokloni z odlikovanjem, saj je umrl v želji, da bi pomagal sočloveku. "Gre za zelo težke trenutke, težko se je sprijazniti s tem, težko je to dojeti. Gre za fanta (in njegovo dekle), ki sta prišla živeti h nam, tukaj sta odprla svoje podjetje, tukaj sta uresničevala svoje sanje, tukaj sta si ustvarila dom," žaluje župan.

Plaz je včeraj odnesel njun dom, hkrati pa je odnesel tudi sanje o skupni prihodnosti mladega para.