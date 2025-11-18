Svetli način
Tujina

Žalovanje v Italiji: poskušal pomagati sosedi, pokopal ga je plaz

Bračan, 18. 11. 2025 19.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Jaka Vran
Komentarji
3

Na italijanski strani meje vlada žalost. Plaz, ki se je sprožil v vasici Bračan pri Krminu, je vzel dve življenji. Usoden je bil za 83-letno domačinko in 32-letnega Nemca, ki ji je skušal pomagati. Pred leti se je s partnerko preselil v Krmin, s 83-letnico pa ga je vezalo globoko prijateljstvo.

Zadnji posnetek, ki ga je Quirin Kunhert objavil na družbenih omrežjih, je že nakazoval težave zaradi obilnih padavin. Nekoliko za tem je že hitel na pomoč k 83-letni sosedi, s katero ju je vezalo globoko prijateljstvo. "Srečevali smo se ob nedeljah pri maši," je o njem povedala ena od domačink.

Ravno se je odpravil k sosedi, da bi jo obvestil o prihajajoči nevarnosti, ko je ostal ujet pod ruševinami. "Jaz sem bil celo noč buden, hodil sem gor in dol in kontroliral nivo vode. Ob štirih sem šel spat, in ob petih se je zgodilo," je povedal nečak pokojne 83-letnice.

Domačini so ga imeli preprosto radi

Kunhert je sicer Bavarec, pred leti se je s partnerko preselil v Krmin, kjer sta odprla trgovino z domačimi in bavarskimi dobrotami. Vključil se je v vaško življenje. Umrl pa je kot heroj, pravijo domačini, ki so mladeniča imeli preprosto radi.

"To je zelo hud udarec za celotno skupnost, ki ga je vzljubila," je dejal župan Krmina Roberto Felcaro.

Na družbenih omrežjih so se pojavili pozivi, naj se mu Italija pokloni z odlikovanjem, saj je umrl v želji, da bi pomagal sočloveku. "Gre za zelo težke trenutke, težko se je sprijazniti s tem, težko je to dojeti. Gre za fanta (in njegovo dekle), ki sta prišla živeti h nam, tukaj sta odprla svoje podjetje, tukaj sta uresničevala svoje sanje, tukaj sta si ustvarila dom," žaluje župan.

Plaz je včeraj odnesel njun dom, hkrati pa je odnesel tudi sanje o skupni prihodnosti mladega para.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
18. 11. 2025 20.37
Človek, kapa na oprsje!
ODGOVORI
0 0
Vrana in vrabček
18. 11. 2025 20.35
+1
Žalostno in obenem zelo ganljivo, da na tem Svetu polnem ljudi s psihopatskimi lastnostmi še vedno obstajajo tako srčni ljudje. Moj poklon njemu.
ODGOVORI
1 0
periot22
18. 11. 2025 20.21
+4
Žalostno!
ODGOVORI
4 0
