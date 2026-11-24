Gisele Pelicot, Francozinja, ki se je na sodišču pogumno zoperstavila nekdanjemu soprogu, ki jo je dolga leta omamljal in vabil tuje moške, da so jo posiljevali, je doživela nov pretres. Založba Tinbad je namreč v promocijski material za knjigo o prisilni kontroli dodala tudi njene gole fotografije. Gre za posnetke, ki jih je v času zlorab brez njenega vedenja posnel nekdanji mož, poroča France24.

"Globoko me je pretreslo, da se podobe iz najbolj intimnega dela mojega zasebnega življenja prikazujejo in izkoriščajo za komercialne namene. Ne bom dovolila, da moja zasebnost postane oglaševalsko orodje," se je Pelicotova odzvala za BFMTV in napovedala, da bo tožila tako založbo kot tudi avtorico knjige, psihoanalitičarko Sabine Prokhoris.

Ta sicer pravi, da krivdo v celoti pripisuje založniku in da tema njenega dela ni afera Pelicot, temveč kritična preučitev pojma psihološkega nadzora in dominacije. Iz založbe pa so sporočili, da novih naklad knjige ne bodo več tiskali in da bo v obtoku ostalo le 280 že natisnjenih izvodov. Zmogli so tudi opravičilo za "neljubi komunikacijski nesporazum", v svoj zagovor pa dodali, da naokoli niso pošiljali pornografskih fotografij.

Danes 73-letna Gisele Pelicot je leta 2024 postala globalna ikona boja proti spolnim zlorabam v zakonu, ko se je odločila, da na sojenju možu in neznancem, ki so jo zlorabljali, ne bo skrila svoje identitete. Vztrajala je namreč, da so oni tisti, ki bi se morali sramovati.

"Danes se znova počutim ponižano, izpostavljeno in prizadeto," je še dejala v odzivu na nedopustno dejanje založbe Tinbad. "Kot da preizkušnja sojenja ni bila dovolj."