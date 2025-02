Užaloščena mati 18-letnega ubitega vojaka pisala Putinu: zahteva pojasnila

OGLAS

Mati 18-letnika, ki je padel v vojni, je pisala ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in od njega osebno zahtevala pojasnilo, zakaj je bil 18-letni vojak začetnik že napoten v boj. Kremelj je ves čas vojne v Ukrajini namreč obljubljal, da začetnikov ne bodo pošiljali v vojno. Toda v Valentinovem primeru je vojna prišla k njemu. V okviru služenja vojaškega roka je bil razporejen v regijo Kursk in nameščen na meji. Toda prav tam so ukrajinske sile avgusta začele svoj vdor in mesec po začetku služenja se je Valentinovo življenje končalo. Njegova smrt je bila posledica šrapnela, ki je zadel njegovo glavo, poroča Skynews.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

"Tam bi morali biti posebej usposobljeni ljudje, ne otroci," je jasna Elena. Vzeli so jih od doma, iz materinega naročja in jih odpeljali neznano kam, kjer odmevajo streli.

Tako kot drugi padli vojaki tudi Rusija na Valentina gleda kot na junaka, a Eleni to ni v tolažbo. Vse, kar ima, so vprašanja, ki se jih ni bala zastaviti Vladimirju Putinu. Najpomembnejše vprašanje je bilo: Kaj so tam počeli naši otroci? A nisem dobila nobenega odgovora, pravi. "Kdo pravi, da je dolžan služiti vojaški rok, kaj je dolžan? Kaj je moj sin vzel domovini, da je plačal dolg z življenjem?"

