Zalužni: Ukrajina se mora prilagoditi zmanjšanju vojaške pomoči

Ukrajinski general je sicer že omenil, da ukrajinska protiofenziva ne teče tako, kot bi morala. Ruska minska polja, artilerijski ogenj in brezpilotni letalniki so se izkazali za težko premagljive, navaja CNN.

Zalužni se sicer dejanskega odnosa z Zelenskim ni dotaknil, prav tako ni komentiral poročil, da naj bi Zelenski kmalu napovedal njegovo razrešitev, in sicer po štirih letih dela. Po informacijah Financial Times naj bi Zelenski Zalužnemu ponudil pozicijo svetovalca za obrambo, a je ta predsednikovo ponudbo zavrnil.

V ekskluzivnem pismu, ki ga je Zalužni naslovil na CNN, se je dotaknil številnih tem. Med drugim tudi svoje negotove prihodnosti, pa izziva množične mobilizacije, ki je vir napetosti med njim in ukrajinskim predsednikom. Prvič je komentiral vrsto političnih neuspehov doma in v tujini.

In kot je jasno poudaril v svojem pismu, je Zalužni očitno enakega mnenja, kot je bil. Z izjemo, da sedaj še meni, da morajo ukrajinski vojaški voditelji upoštevati vrsto razočaranj in motenj tudi zunaj bojišča. Skliceval se je na krizo na Bližnjem vzhodu, ki je od oktobra pritegnila mednarodno pozornost in na nov paket vojaške pomoči ZDA, ki nikakor ne najde svoje poti do Ukrajine.

"Šibkost režima mednarodnih sankcij pomeni, da Rusija še vedno lahko uporabi svoj vojaško-industrijski kompleks za vojno proti nam," je opozoril.

Prednost v Ukrajini je v zadnjem času namenjena domači industriji brezpilotnih letal, uspešni so tudi z napadi na ruske pomorske cilje v Črnem morju in napadi na lokacije v največjih ruskih mestih in njihovi okolici. Toda Zalužni vse bolj omenja očitno nepripravljenost svojih političnih gospodarjev v Kijevu, da bi v celoti podprli njegov poziv k večji mobilizaciji vojakov.