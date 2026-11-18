Policija distrikta Brčko v Bosni in Hercegovini je potrdila, da so v torek po 20. uri prejeli obvestilo o napadu. Na kraj dogodka v naselju Boće v občini Brčko so takoj napotili policiste.
"Poškodovano osebo so prepeljali v Zdravstveni center Brčko, kjer je zdravnik ugotovil hude telesne poškodbe, zaradi česar so jo sprejeli na zdravljenje," je izjavo policije povzel Net.hr.
Policija je opravila ogled kraja dogodka. Tožilstvo distrikta Brčko pa je navedlo, da gre domnevno za rop. Preiskava še poteka, storilca pa še iščejo.
Nadškofija opisala podrobnosti napada
Vrhbosanska nadškofija je na družbenih omrežjih objavila nekaj več podrobnosti o napadu. Po njihovih podatkih je zamaskirani neznanec duhovnika pričakal pri župnišču. Od njega je zahteval denar in mu grozil z nožem.
Po besedah patra Nika Josića je zamaskiranec nato duhovnika Filipa Maršića napadel. Ta je v napadu utrpel štiri vbodne rane v predelu prsnega koša in tri na roki.
Duhovniku je uspelo priti iz hiše in se napotiti proti cesti, pri čemer je preskočil ograjo in si poškodoval še roko. Na pomoč so mu nato priskočili sosedje in ga odpeljali na urgenco, od tam pa so ga odpeljali v bolnišnico v Brčkem. Poškodbe niso kritične.
Nadškofija je še sporočila, da je policija zasegla posnetke videonadzornih kamer iz župnišča in okoliških stavb. Vernike so pozvali k molitvi za duhovnikovo okrevanje ter izrazili hvaležnost zdravstvenemu osebju in sosedom, ki so mu prvi priskočili na pomoč.
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