Policija distrikta Brčko v Bosni in Hercegovini je potrdila, da so v torek po 20. uri prejeli obvestilo o napadu. Na kraj dogodka v naselju Boće v občini Brčko so takoj napotili policiste.

"Poškodovano osebo so prepeljali v Zdravstveni center Brčko, kjer je zdravnik ugotovil hude telesne poškodbe, zaradi česar so jo sprejeli na zdravljenje," je izjavo policije povzel Net.hr.

Policija je opravila ogled kraja dogodka. Tožilstvo distrikta Brčko pa je navedlo, da gre domnevno za rop. Preiskava še poteka, storilca pa še iščejo.