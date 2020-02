Zamaskiranci ukradli Dalijeve umetnine

Švedsko prestolnico je pretresel filmski rop zasebne galerije. Skupina zamaskirancev je razbila steklena vrata in odnesla 12 dragocenih umetnin, ki jih je ustvaril španski velikan Salvador Dalí. Nekateri kipi in jedkanice so vredni skoraj 50 tisočakov. Forenziki so ves dan iskali sledi za storilci, a za zdaj brez uspeha. Lastnik galerije pa pravi, da bodo ukradene kose na črnem trgu zlahka prodali.