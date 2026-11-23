Njuna odvetnica je za lokalno izpostavo ameriške televizije NBC povedala, da sta mehiška državljana oče in hči, da nista nezakonita priseljenca in nista nikoli prišla v navzkrižje z zakonom.

Agencija Ice je kasneje potrdila, da so aretirali dva mehiška državljana, moškega in žensko, ker sta domnevno prekoračila veljavnost svojih vizumov. Ženska naj bi enega od agentov ob aretaciji polila z vročo kavo, zaradi česar ji je Ice zagrozil z obtožbo zaradi napada na zveznega uradnika.

V soboto so na družbenih omrežjih v ZDA zakrožili videoposnetki zamaskiranih agentov, ki so na letališču v Seattlu aretirali dve osebi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodala je, da se agenti Ice pred aretacijo niso identificirali in niso bili oblečeni v uniforme, med postopkom pa je zavladala panika in velika zmeda.

Guverner zvezne države Washington Bob Ferguson je v soboto na omrežju X in nato v nedeljo v izjavi za medije ostro kritiziral agencijo Ice, ki da je "ušla izpod nadzora".

"Tako kot mnogi Američani sem ogorčen nad ravnanjem zamaskiranih agentov, ki se ne predstavijo in ljudi preprosto odvlečejo, medtem ko se vkrcavajo na letalo, s čimer povzročajo kaos v naših skupnostih. Ti dogodki na mednarodnem letališču Seattle-Tacoma so le najnovejši primer globoko neameriških taktik agencije Ice," je dejal.

Ice so zaradi incidenta kritizirali tudi pri upravi letališča v Seattlu in letalski družbi Alaska Airlines, s katero bi morala leteti aretirana mehiška državljana.

"Zgroženi smo zaradi incidenta, v katerega sta bila vpletena agencija Ice in dva potnika. Ukrepi na področju priseljevanja (...) se izvajajo brez našega sodelovanja ali vednosti," je sporočila uprava letališča. Družba Alaska Airlines se je prav tako ogradila od incidenta in izrazila zaskrbljenost zaradi načina izvedbe aretacije.

Agencija Ice je bila v času drugega mandata predsednika Donalda Trumpa že večkrat tarča kritik zaradi delovanja njenih agentov in številnih incidentov, med drugim tudi zaradi uboja dveh ameriških državljanov v Minnesoti, ki sta januarja sodelovala na protestih proti nasilju agentov Ice in ostre migracijske politike.