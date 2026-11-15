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Zamaskirani napadalci med tekmo s palicami pretepli 24-letnika

Novakovec, 15. 11. 2026 12.18 pred 39 minutami 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Pest

Med nogometno tekmo v hrvaškem Novakovcu je skupina zamaskiranih moških vdrla v slačilnico tamkajšnjega nogometnega kluba in napadla 24-letnika. Z rokami in palicami so ga udarjali po glavi in telesu. Policija je že prijela dva osumljenca, preostale napadalce pa še vedno išče.

Napad se je zgodil v soboto popoldne na nogometnem igrišču v Novakovcu, medtem ko je potekala tekma. Po navedbah varaždinske policije je več neznanih zamaskiranih oseb vstopilo v klubsko slačilnico in fizično napadlo 24-letnika, poroča Net.hr.

Napadalci so ga z rokami in teleskopskimi palicami večkrat udarili po glavi in telesu. Pri tem je utrpel površinske poškodbe glave, zdravniško pomoč pa so mu nudili v Splošni bolnišnici Varaždin.

Policisti so v povezavi z napadom prijeli dve osebi, zoper njiju trenutno izvajajo kriminalistično preiskavo. Preostale osumljence še intenzivno iščejo.

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KOMENTARJI4

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RAZKOL
15. 11. 2026 13.02
Nekam velik nasilja in zdrah se rado dogaja na Hrvaškem zadnje cajte. Predvsem se mi pa smilijo vsi Slovenci, ki nemorejo brez nje.
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
15. 11. 2026 12.50
Tukaj je Slovenija
Odgovori
+3
4 1
coca.eskim
15. 11. 2026 13.03
novice/tujina je v linku.
Odgovori
0 0
Sloale
15. 11. 2026 12.37
BOLANO!!!!!
Odgovori
+6
6 0
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