Zamaskirani napadalci med tekmo s palicami pretepli 24-letnika

Napad se je zgodil v soboto popoldne na nogometnem igrišču v Novakovcu, medtem ko je potekala tekma. Po navedbah varaždinske policije je več neznanih zamaskiranih oseb vstopilo v klubsko slačilnico in fizično napadlo 24-letnika, poroča Net.hr.

Napadalci so ga z rokami in teleskopskimi palicami večkrat udarili po glavi in telesu. Pri tem je utrpel površinske poškodbe glave, zdravniško pomoč pa so mu nudili v Splošni bolnišnici Varaždin.

Policisti so v povezavi z napadom prijeli dve osebi, zoper njiju trenutno izvajajo kriminalistično preiskavo. Preostale osumljence še intenzivno iščejo.