Zambijski študent, ki je bil zaprt v ruskem zaporu, ubit v bitki v Ukrajini

Zambijski zunanji minister Stanley Kakubo je v izjavi sporočil, da gre za 23-letnega Lemekhanija Nathana Nyirendo, ki je bil v Rusiji obsojen na devet let in šest mesecev zapora, o njegovi smrti na bojišču pa so bili obveščeni 9. novembra. Kot so še zapisali v sporočilu, so takoj začeli preverjati informacije o smrti svojega državljana, ki je, kot so ugotovili, umrl 22. septembra.

Zambijsko ministrstvo ima sedaj vprašanja za Moskvo, in sicer, kako se je njihov državljan znašel na bojišču. "Zaradi tega zelo žalostnega dogodka smo zaprosili ruske oblasti, naj nam posredujejo informacije o vseh okoliščinah, ki bodo razjasnile, zakaj je bil zambijski državljan, ki je v Moskvi prestajal kazen, rekrutiran za boj v Ukrajini in nato izgubil življenje."

Ministrstvo je še navedlo, da bodo posmrtne ostanke moškega najprej prepeljali v mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije, od koder jih bodo nato repatriirali v Zambijo.

23-letnika je zambijska vlada sponzorirala pri študiju jedrskega inženirstva na Moskovskem inštitutu za fiziko in tehniko. Potem ko so ga leta 2020 obsodili, je kazen prestajal v zaporu na obrobju Moskve, poroča CNN.

Prav iz ruskih zaporov naj bi rekrutirali na stotine zapornikov, da bi Rusija okrepila svoje vojaške vrste. Natančno število vseh Afričanov, ki naj bi bili vpoklicani v rusko vojsko, ni znano. Je pa več tisoč afriških študentov po začetku vojne pobegnilo. Mnogi so takrat poročali, da so bili na meji žrtve rasizma.