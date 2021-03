Zamenjali dokumente in prostato odstranili zdravemu pacientu

V bolnišnici so zgroženi nad lastno napako. (Fotografija je simbolna)

"Odstranili smo vam prostato, ki je ne bi smeli odstraniti, saj nimate raka," je moral te dni zgroženemu pacientu pojasnjevati vodja tamkajšnje urologije Frens Steffen Krause, piše krone.at. Operacijo, ki naj bi jo domnevni pacient z rakom nujno potreboval, so opravili januarja, na podlagi preiskav, ki so se začele že novembra. Kot še poroča časnik, gre sicer za moškega, ki še ni v pokoju in je sicer v dobri telesni kondiciji.

Da je šlo nekaj narobe, je ugotovil patolog, ki nato v odstranjenem tkivu ni našel rakavih celic.

Pristojni sicer še preiskujejo, ali bi se lahko napaka zgodila tudi v nemški kliniki Erlangen, kamor so do pred kratkim na analizo pošiljali odvzete vzorce, a vsi vpleteni so jasni – zgodilo se je nekaj, kar se nikakor ne bi smelo zgoditi.

Preiskava dogodka še poteka. Operirani pacient se medtem lahko veseli vsaj dejstva, da nima raka, upravičen je tudi do odškodnine. Moškega, ki je doslej zmotno menil, da je zdrav, pa bodo operirali ali obsevali – odvisno od aktualnega stanja bolezni, še poroča krone.at.