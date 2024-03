Ob rojstvu so ju zamenjali, po skoraj 70 letih dočakala uradno opravičilo

Richarda in Eddyja so ob rojstvu zamenjali.

Richard Beauvais iz obalnega mesta Sechelt v Britanski Kolumbiji je vse življenje odraščal v prepričanju, da je potomec domorodcev. Toda DNK-test, ki ga je opravil, je pokazal, da ima mešanico ukrajinskih, aškenazijskih judovskih in poljskih prednikov.

Ob približno istem času je več kot 2000 kilometrov stran DNK-test opravila tudi sestra Eddyja Ambrosa iz Winnipega v provinci Manitobi, ki je odraščala v ukrajinski družini, in ugotovila, da z Eddyjem ni v sorodu. Njen biološki brat je bil namreč Beauvais.

Po raziskovanju so ugotovili, da sta se Richard in Eddy rodila na isti dan v isti bolnišnici leta 1966. Ob rojstvu so ju zamnjali in vsak je odraščal z drugo družino.

Po skoraj 70 letih jima je v četrtek župan kanadske province Manitoba Wab Kinew osebno izročil uradno opravičilo za travmo, ki sta jo doživela zaradi zamenjave. "Opravičujem se za dejanja, ki so prizadela dva otroka, starše in družine več generacij," je povedal Kinew in priznal, da je presenetljivo, da sta se življenji moških skozi leta prekrivali. Kot otrok je namreč Eddy deklico iz sosednjega mesta vprašal, ali bi bila v njegovi bejzbolski ekipi, ne da bi vedel, da je pravzaprav vprašal svojo biološko sestro.