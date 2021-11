Med umetno oploditvijo zamenjali zarodka: paru se je rodil otrok neznancev

Daphna in Alexander Cardinale pravita, da se jima je septembra 2019 rodila deklica, ki jima ni bila prav nič podobna. Po opravljenem DNK-testu sta našla par, ki je donosil njuno hčerko in odločili so se, da bodo dekleti zamenjali. Po poročanju BBC-ja sicer ne gre za prvo domnevno zamenjavo med postopkom umetne oploditve IVF.

IVF je postopek, med katerim se jajčeca s spermo oplodi v laboratoriju, nato pa se zarodek vstavi v maternico.

Cardinalova sta se odločila, da bosta tožila center za plodnost v Los Angelesu, Kalifornijski center za reproduktivno zdravje (CCRH) in In VitroTech Labs, embriološki laboratorij. Omenjene institucije sta obtožila zdravniške napake, malomarnosti in goljufivega prikrivanja.

Cardinalova je na tiskovni konferenci dejala, da nihče ne more razumeti, kako zelo je dogodek prizadel tako njiju kot tudi širšo družino. "Naši spomini na porod so za vedno omadeževani zaradi grozne resnice, da je bil najin biološki otrok podarjen nekomu drugemu in da otrok, za katerega sem se tako borila, da sem ga spravila na svet, sploh ni moj," je dejala. Dodala je, da so ji ukradli možnost, da bi donosila svojega otroka.

Presenetila ju je temnejša polt novorojenke

Kot je zapisano v tožbi, se je par za obisk klinike odločil v letu 2018. Le leto kasneje se jima je rodil otrok, za katerega sta mislila, da je njun. Cardinale je pričakoval, da bo otrok svetel, kot njuna prvorojenka, vendar pa je imela deklica precej temnejšo kožo.