Navijači naj bi brez vstopnic celo preskakovali ograje, uporabili solzivec

Na pariškem stadionu Stade de France so začetek težko pričakovanega finala Lige prvakov morali prestaviti zaradi varnostnih razlogov. Neuradno gre za težave navijačev pri vstopu na stadion. Nekateri navijači, ki so se zbrali pred stadionom, se v želji po ogledu tekme očitno niso držali predpisanih postopkov. Posnetki, ki so zaokrožili po spletu, kažejo na to, da so nekateri na stadion želeli vstopiti celo brez vstopnic, mimo vseh varnostnih protokolov. Uradne razlage, zakaj zamuda, še ni. Pred stadionom je po poročanju našega novinarja Jakoba Batiča, ostalo še vsaj tisoč navijačev.

Težko pričakovana tekma se je začela z nekaj zamude. Zaradi izredne gneče pred stadionom, naj bi na vstop čakala še večja skupino navijačev. Nekateri naj bi na stadion želeli vstopiti kar mimo vseh varnostnih protokolov, celo s skoki čez ograje, kažejo nekateri posnetki na družbenih omrežjih. Uradno sicer po poročanju naših komentatorjev na stadionu, vzrok za zamik še ni znan. Tekma se je začela s približno polurno zamudo. Pred stadionom naj bi celo uporabili solzivec.