Zamrznitev fronte, demilitarizirana cona, odlog članstva Ukrajine v Natu

Časnika The Wall Street Journal in Financial Times razkrivata nekatere podrobnosti načrta ali načrtov za mir v Ukrajini, ki naj bi jih v zakulisju pripravljali Donald Trump in njegovi sodelavci. Trenutna administracija Joeja Bidna je od začetka zagotavljala, da bo za Ukrajino stala "dokler bo to potrebno". V tem času je Kijevu namenila skoraj 200 milijard dolarjev pomoči. Po poročanju ameriških medijev naj bi sedaj Biden in sodelavci pred vrnitvijo Trumpa na oblast hiteli z aktivacijo zadnjih šestih milijard vojaške pomoči Kijevu.

Da se v odnosu ZDA do Ukrajine nekaj spreminja, so že dalj časa slutili evropski zavezniki, ki se že pripravljajo na prevzem ameriškega bremena. Bodoči podpredsednik JD Vance je oster kritik vojaške in finančne pomoči Kijevu in pripada tisti struji v Washingtonu, ki geopolitičnega sovražnika in tekmeca vidi v Kitajski in ne v Rusiji, slednjo pa dojema kot 'evropsko težavo'. Večkrat dejal, da je vojna izgubljena, da je potrebno zaustaviti oboroževanje Ukrajine in se dogovarjati z Rusijo o sklenitvi miru. Tu je tudi Elon Musk, bojda član bodoče Trumpove administracije, ki je klub dobavi zelo pomembnih Starlinkovih terminalov Ukrajini, v precej slabih odnosih s Kijevom, hkrati pa vzdržuje kontakte z Moskvo. Večkrat naj bi po telefonu govoril z Dmitrijem Medvedjevim ter celo z Vladimirjem Putinom, je pred časom poročal The Wall Street Journal.