Zamrznjeni 'samostoječi' špageti, lasje, toaletni papir ...

ZDA je v primežu ekstremnega mraza. Temperature se bodona nekaterih območjih, kot je Michingan, spustile celo do -34 stopinj Celzija.
Družbena omrežja pa je že zajel trend poskusov, med katerimi so samostoječi zamrznjeni špageti, lasje, toaletni papir. Ljudje predmet, za katerega želijo, da 'samo stoji' zmočijo z vodo, nekaj časa držijo v zraku ali ga na nekaj prislonijo, ko pa ga po nekaj minutah izpustijo oziroma umaknejo, ta, ker je v tem času v tako nizkih temperaturah zamrznil, stoji sam.
Fox news je objavil posnetek zamrznjenih testenin v zraku, ko je v Minneapolisu v petek temperatura dosegla -21 stopinj.
Podobno se v tako nizkih temperaturah zgodi tudi z mokrimi lasmi, ki bodo, če seveda oseba tako dolgo zdrži na takšnem minusu, kar sami stali v zraku.
Podobno se zgodi tudi z rolo toaletnega papirja, če jo prislonite na stojalo, razvijete do tal, popršite z vodo in počakate, da spodnji del popolnoma zmrzne.
Tudi pri nas pa je bil v nedavnem mrazu priljubljen eksperiment z vročo vodo, ki je ustvaril spektakularne prizore. Ekipa Meteoinfo je v mrazišču Retje v Loškem Potoku pri –28 stopinjah Celzija izvedla poskus z vročo vodo, ki ob tako nizkih temperaturah zraka zmrzne prej kot hladna.
Če bi v zrak vrgli hladno vodo, bi se z njo le polili, medtem ko se vroča voda v hipu spremeni v ledene kristalčke ter ustvari spektakularen prizor. Videi s tovrstnimi poskusi se vsako zimo množično pojavljajo na družabnih omrežjih, največkrat iz Skandinavije in Rusije.
