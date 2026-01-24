Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zamrznjeni 'samostoječi' špageti, lasje, toaletni papir ...

Washington , 24. 01. 2026 10.57 pred 26 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Špageti stojijo

ZDA so ujete v ekstremen mraz. Medtem ko se večina prebivalcev greje v domovih, so nekateri ekstremne temperature izkoristili za malo zabave. Po družbenih omrežjih so tako zaokrožili številni posnetki, v katerih ljudje izvajajo zabavne poskuse. Zamrznjeni špageti v zraku, pa toaletni papir in lasje v čopu, ki sami stojijo, so prevzeli družbena omrežja.

ZDA je v primežu ekstremnega mraza. Temperature se bodona nekaterih območjih, kot je Michingan, spustile celo do -34 stopinj Celzija. 

Preberi še ZDA v ledenem oklepu: izropane police trgovin in rekordno sneženje

Družbena omrežja pa je že zajel trend poskusov, med katerimi so samostoječi zamrznjeni špageti, lasje, toaletni papir. Ljudje predmet, za katerega želijo, da 'samo stoji' zmočijo z vodo, nekaj časa držijo v zraku ali ga na nekaj prislonijo, ko pa ga po nekaj minutah izpustijo oziroma umaknejo, ta, ker je v tem času v tako nizkih temperaturah zamrznil, stoji sam. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fox news je objavil posnetek zamrznjenih testenin v zraku, ko je v Minneapolisu v petek temperatura dosegla -21 stopinj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobno se v tako nizkih temperaturah zgodi tudi z mokrimi lasmi, ki bodo, če seveda oseba tako dolgo zdrži na takšnem minusu, kar sami stali v zraku. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobno se zgodi tudi z rolo toaletnega papirja, če jo prislonite na stojalo, razvijete do tal, popršite z vodo in počakate, da spodnji del popolnoma zmrzne. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi pri nas pa je bil v nedavnem mrazu priljubljen eksperiment z vročo vodo, ki je ustvaril spektakularne prizore. Ekipa Meteoinfo je v mrazišču Retje v Loškem Potoku pri –28 stopinjah Celzija izvedla poskus z vročo vodo, ki ob tako nizkih temperaturah zraka zmrzne prej kot hladna. 

Preberi še Viralni poskus: spektakularni prizori, ki jih v mrazu ustvari vroča voda

Če bi v zrak vrgli hladno vodo, bi se z njo le polili, medtem ko se vroča voda v hipu spremeni v ledene kristalčke ter ustvari spektakularen prizor. Videi s tovrstnimi poskusi se vsako zimo množično pojavljajo na družabnih omrežjih, največkrat iz Skandinavije in Rusije.

mraz zda

Po napadu morskega psa umrl komaj 12-letni deček

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1854475
24. 01. 2026 11.33
Trumpeta nej polijejo z vodo pa postavko na mraz
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
24. 01. 2026 11.29
Želeli so grenlandsko okolje, imajo ga.
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
24. 01. 2026 11.28
Spet rumeni prispevki......
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
moskisvet
Portal
Resnična zgodba ženske, ki je ustvarila erotični imperij
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
dominvrt
Portal
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
okusno
Portal
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
voyo
Portal
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469