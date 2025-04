Zamude letal: bo 85 odstotkov potnikov prikrajšanih za odškodnino?

Posodobitev predpisov iz leta 2004 so zahtevali tako civilna družba kot letalski prevozniki, poroča Euronews. Toda pogajanja, ki trenutno potekajo, vodijo v pripravo novih pravil, ki pa po mnenju Evropske organizacije za zaščito potrošnikov (BEUC) niso ugodna za potnike.

Po trenutnih pravilih je potnik zaradi tri- ali večurne zamude letala upravičen do odškodnine v višini od 250 do 600 evrov.

"Komisija je predlagala spremembo meje za prejem odškodnine. Ta ne bi znašala več tri ure, ampak pet, devet ali 12 ur, odvisno od razdalje," je za Euronews povedal Steven Berger, pravnik pri BEUC.

"Kakšen učinek bo to imelo? Če bo odobreno to, o čemer se sedaj razpravlja, 85 odstotkov potrošnikov ne bo več upravičenih do odškodnine," je dodal.

Direktiva trenutno zajema vse odhodne lete z letališč v EU in za prihodne lete na evropska letališča, če z njimi upravlja letalska družba iz ene od držav članic EU. Do odškodnine niso upravičeni potniki na letih v Evropo, če letalski prevoznik ni iz EU. Pravila veljajo za vse članice Unije, Islandijo, Norveško in Švico.