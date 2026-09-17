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Pijan zamudil na letalo, nato brutalno pretepel zaposlenega

Berlin, 17. 09. 2026 18.06 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
N.Š.
Pest

Ker je zamudil na izhod za vkrcanje in zaradi alkohola ni smel na letalo, naj bi 22-letni potnik na berlinskem letališču brutalno napadel 48-letnega zaposlenega. Nadzorne kamere so ga posnele, kako ga je več minut pretepal in z udarci nadaljeval tudi, ko je nemočen ležal na tleh. Žrtev je utrpela več zlomov, med drugim zlom ličnice, zaradi poškodb pa je bilo potrebno zdravljenje na intenzivni negi.

Brutalni napad se je zgodil 6. septembra na letališču Berlin Brandenburg, podrobnosti dogodka pa so v javnost prišle šele zdaj.

Po poročanju nemških medijev je 22-letni državljan Estonije nameraval z letalom družbe Air Baltic odpotovati v Talin. Toda na izhod za vkrcanje naj bi prišel prepozno. Po navedbah policije je bil tudi pod rahlim vplivom alkohola.

48-letni zaposleni mu je nato povedal, da se na letalo ne bo mogel vkrcati. Takrat naj bi 22-letnik izgubil nadzor.

Posnetke nadzornih kamer sta po poročanju t-online pridobila časnika Märkische Allgemeine in Bild. Na njih naj bi bilo videti, kako potnik več minut udarja zaposlenega. Napad naj se ne bi končal niti, ko se 48-letnik ni več mogel braniti in je ležal na tleh. Ena od njegovih sodelavk je napadalca poskušala ustaviti, pomagati so želeli tudi drugi ljudje na letališču. Toda nato se je v dogajanje vključil še 36-letni spremljevalec napadalca. Po poročanju Märkische Allgemeine naj bi stopil med očividce in napad ter jim preprečeval, da bi pomagali.

Eden od zaposlenih, ki ni želel biti imenovan, je prizor za Märkische Allgemeine opisal kot "scene iz grozljivke".

Posledice napada so bile hude. Po poročanju Berliner Zeitung je 48-letnik utrpel zlom ličnice in še več drugih zlomov. Zaradi poškodb je pristal v bolnišnici, po poročanju Bilda tudi na oddelku intenzivne nege. Zdravniki so se borili, da bi ohranili njegov vid, kar jim je na koncu na srečo tudi uspelo. 

Policija je za t-online potrdila, da je bil za 22-letnika izdan nalog za prijetje zaradi suma poskusa uboja. Po poročanju Bilda so ga v torek prijeli.

Jeza
Jeza
FOTO: Shutterstock

Dogodek je znova odprl vprašanje nasilja nad zaposlenimi na letališčih.

Nemški sindikat Verdi opozarja, da se zaposleni na BER vse pogosteje srečujejo z agresijo potnikov. Po podatkih, ki jih navaja Berliner Zeitung, naj bi Swissport samo letos na berlinskem letališču zabeležil že skoraj 200 verbalnih in fizičnih napadov na svoje zaposlene.

Vodstvo letališča takšnemu prikazu razmer nasprotuje. "Fizični napadi na zaposlene na BER so še vedno zelo redki," je sporočila tiskovna predstavnica letališča.

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jeza napad letališče

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KOMENTARJI13

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Xxdproxx
17. 09. 2026 19.56
kljub vsemu pa druzba ne obsoja alkohol…
Odgovori
0 0
Tici 007
17. 09. 2026 19.53
Zaklent pa ključe stran vržt.
Odgovori
0 0
travc
17. 09. 2026 19.47
Kazen ga bo morda streznila.
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 19.30
Talinski Rusi....
Odgovori
-1
1 2
slayer2
17. 09. 2026 19.44
Ja pa jade,povsod in za vse so krivi Rusi,a ne, eni ste res ovce!!!
Odgovori
+4
4 0
GGMU!
17. 09. 2026 19.29
Slabo
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
17. 09. 2026 19.21
Če se pa mudi. Na letalo.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
17. 09. 2026 19.17
Podivjanec ni izgubil nadzora. Tak je. Danes uslužbenec, jutri kdo drug. Naj ga krepko stisnejo.
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+11
11 0
IceFashion
17. 09. 2026 19.02
Zadnje čase se zaposleni na letališču do potnikov obnašajo kot do živali, tako da je bil že čas, da pride do tega. In tega bo po mojem še več. Tako da vsaka čast fantu.
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-13
3 16
Krošnja
17. 09. 2026 19.15
Ti si bolan? Ker je tip prišel prepozno in mu je zaposleni povedal (predal informacijo) da ne bo mogel leteti se ti zdi prav da ga je tako pretepel da je skoraj izgubil vid??????? Sistem sam se zapre in mora biti odobreno iz strani supervizorja da se lahko spet odpre ampak to se praviloma ne pocne ker je enostavno prepozno!!!
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+11
11 0
IKOSS
17. 09. 2026 19.17
Zato, ker menim, da nekdo z menoj ne ravna na po mojem mnenju ustrezen način, je uporaba nasilja ustrezen odziv. Upoštevaje takšen način razmišljanja, se ni čuditi, da se vedno znova soočamo s tovrstnimi incidenti. Normalno socializiran posameznik uporabi družbeno sprejemljive, oziroma vsaj sprejemljivejše pristope za dosego parcialnih interesov! Prav tako ne bi smelo biti dileme, da se tovrstno uporabo nasilja enotno in brezkompromisno obsodi. Zaskrbljujoče je, da nekateri takšno ravnanje opravičujejo. Zapisano ponovno potrjuje, kako zelo pomembna je sposobnost učinkovite samoobrambe, če se ne želimo zgolj sprijazniti z vlogo žrtve!
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+7
7 0
IQ200
17. 09. 2026 19.20
Daj no... Žrtev je skoraj izgubila vid, ima zlomljeno ličnico. Divjak je tolkel po njem, ko je bil nezavesten, ob tem ga skoraj ubil... zato ker je on zamudil. Če ti trgovino zaprejo pred nosom boš umoril prodajalko?
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+8
8 0
Analist
17. 09. 2026 18.56
Hahaha slika belca s pestjo.
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+1
3 2
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