Pijan zamudil na letalo, nato brutalno pretepel zaposlenega

Brutalni napad se je zgodil 6. septembra na letališču Berlin Brandenburg, podrobnosti dogodka pa so v javnost prišle šele zdaj.

Po poročanju nemških medijev je 22-letni državljan Estonije nameraval z letalom družbe Air Baltic odpotovati v Talin. Toda na izhod za vkrcanje naj bi prišel prepozno. Po navedbah policije je bil tudi pod rahlim vplivom alkohola.

48-letni zaposleni mu je nato povedal, da se na letalo ne bo mogel vkrcati. Takrat naj bi 22-letnik izgubil nadzor.

Posnetke nadzornih kamer sta po poročanju t-online pridobila časnika Märkische Allgemeine in Bild. Na njih naj bi bilo videti, kako potnik več minut udarja zaposlenega. Napad naj se ne bi končal niti, ko se 48-letnik ni več mogel braniti in je ležal na tleh. Ena od njegovih sodelavk je napadalca poskušala ustaviti, pomagati so želeli tudi drugi ljudje na letališču. Toda nato se je v dogajanje vključil še 36-letni spremljevalec napadalca. Po poročanju Märkische Allgemeine naj bi stopil med očividce in napad ter jim preprečeval, da bi pomagali.

Eden od zaposlenih, ki ni želel biti imenovan, je prizor za Märkische Allgemeine opisal kot "scene iz grozljivke".

Posledice napada so bile hude. Po poročanju Berliner Zeitung je 48-letnik utrpel zlom ličnice in še več drugih zlomov. Zaradi poškodb je pristal v bolnišnici, po poročanju Bilda tudi na oddelku intenzivne nege. Zdravniki so se borili, da bi ohranili njegov vid, kar jim je na koncu na srečo tudi uspelo.

Policija je za t-online potrdila, da je bil za 22-letnika izdan nalog za prijetje zaradi suma poskusa uboja. Po poročanju Bilda so ga v torek prijeli.