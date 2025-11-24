Zamudila vkrcanje, vdrla na ploščad in stekla za letalom

Moška, stara 28 in 47 let, sta v petek poskrbela za svojevrsten incident na letališču Köln-Bonn.

Nekaj čez deveto uro zvečer so ju opazili na letališki ploščadi, ko sta tekla proti letalu nizkocenovnika Wizz Aira, ki je ravno zapuščal terminal in se je usmeril proti vzletno-pristajalni stezi.

Pod kolesom Airbusa A321 ju je ustavil uslužbenec letališča. Tiskovni predstavnik letališke policije je za nemški Bild pojasnil, da sta moška nepooblaščeno vstopila na letališko ploščad skozi zasilni izhod. Državljana Romunije sta brez težav prečkala varnostno kontrolo, a sta bila prepozna za vkrcanje na letalo, saj so bila vrata že zaprta.