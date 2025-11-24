Svetli način
Tujina

Zamudila vkrcanje, vdrla na ploščad in stekla za letalom

Köln, 24. 11. 2025 18.24 | Posodobljeno pred 43 minutami

Dva moška sta minuli petek v Kölnu vdrla na letališko ploščad, da bi ujela svoj let v Bukarešto, potem ko sta zamudila vkrcanje. Načrte so jima preprečili letališki uslužbenci, ki so Romuna zadržali in ju predali policiji.

Moška, stara 28 in 47 let, sta v petek poskrbela za svojevrsten incident na letališču Köln-Bonn.

Nekaj čez deveto uro zvečer so ju opazili na letališki ploščadi, ko sta tekla proti letalu nizkocenovnika Wizz Aira, ki je ravno zapuščal terminal in se je usmeril proti vzletno-pristajalni stezi.

Pod kolesom Airbusa A321 ju je ustavil uslužbenec letališča. Tiskovni predstavnik letališke policije je za nemški Bild pojasnil, da sta moška nepooblaščeno vstopila na letališko ploščad skozi zasilni izhod. Državljana Romunije sta brez težav prečkala varnostno kontrolo, a sta bila prepozna za vkrcanje na letalo, saj so bila vrata že zaprta.

Po poročanju Bilda naj bi nato razbila steklo na stikalu za izhod v sili, pritisnila na gumb in tako odprla vrata.

Letališko osebje je Romuna predalo nemški policiji, ki je moška kazensko ovadila. "Varnost na letališču ni bila nikoli ogrožena," so zapisali na letališču.

Letalo Wizz Aira, ki je bilo na poti v Bukarešto, je imelo zaradi incidenta le nekaj minut zamude.

