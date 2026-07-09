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Dedek 16 zanemarjenih otrok ne razume, zakaj se je znašel v priporu

Hamden, 09. 07. 2026 16.42 pred 29 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Gary Siders starejši

Dedka otrok, ki so jih oblasti v Ohiu našle zaprte v sobi v nečloveških razmerah, so po padcu izpustili iz pripora in prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Ker med zaslišanji naj ne bi znal odgovarjati niti na najbolj osnovna vprašanja o sebi, njegov odvetnik zdaj razmišlja, da bi obrambo gradili na neprištevnosti. Njihova mama Elizabeth Siders si medtem prizadeva za odpravo varščine in pripora, saj da si močno želi nazaj k otrokom.

Enega od družinskih članov, obtoženih grozljivih zlorab 16 otrok v južnem Ohiu, ki so jih oblasti pred dnevi odkrile zaprte v sobi dotrajane hiše, so včeraj izpustili iz pripora in ga zaradi zdravstvenih težav odpeljali v lokalno bolnišnico, poročajo ameriški mediji.

Starša in stara starša otrok
Starša in stara starša otrok
FOTO: AP

Tožilec okrožja Vinton William Archer je na novinarski konferenci pozneje potrdil, da je Gary Siders starejši padel in so ga prepeljali v bolnišnico OhioHealth O'Bleness v Athensu. Sodnica Laina Rogers je ob tem dovolila, da se njegova varščina v višini 300.000 dolarjev (okoli 263.000 evrov) spremeni v pisno jamstvo, da se bo pojavil na sodišču, sicer sledi denarna kazen v istem znesku.

V bolnišnici OhioHealth O'Bleness naj bi nato zanj priporočili premestitev v večjo bolnišnico z bolj specializirano oskrbo. Kam so ga pozneje prepeljali, ni znano, tudi njegov odvetnik Dorian Baum je dejal, da imena ustanove zaradi varovanja njegove zasebnosti, ne bodo izdali.

Prav tako ni znano, kakšno zdravljenje Siders pravzaprav potrebuje, je pa tožilec pojasnil, da bo to precej drago.

"Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli, bi njegova zdravstvena oskrba okrožje Vinton lahko spravila v bankrot," je včeraj dejal Archer. "Tega bremena nismo nameravali prenesti na naše lokalne davkoplačevalce. Dogovorili smo se za pisno jamstvo namesto varščine, da bo lahko prejel zdravljenje, ki ga po mnenju zdravnikov potrebuje, kar okrožja ne bo stalo toliko denarja. Če bo izpuščen na prostost, pa bo dobil GPS monitor," je dodal. Kdo bo poravnal stroške njegovega zdravljenja, tožilec sicer ni povedal.

Se bo obramba sklicevala na neprištevnost?

Na včerajšnjem sodnem naroku je odvetnik Garyja Sidersa starejšega medtem zahteval zaslišanje izvedencev psihiatrične stroke glede Sidersove sposobnosti za sojenje. Kot izhaja iz vloge za oceno prištevnosti, naj bi bil Siders zmeden glede pravnega postopka oziroma sploh ne razume, zakaj se je znašel v priporu, prav tako ob zaslišanju ni mogel našteti osnovnih dejstev o sebi. Obramba naj bi tako razmišljala o nepriznanju krivde zaradi neprištevnosti.

"Zagotovo je bilo nekaj težav glede tega, ali bo zmožen nadaljevanja pravnega postopka," je ob tem dejal Archer. Tudi on je izpostavil, da Siders med preiskavo ni mogel odgovoriti na nekaj povsem konkretnih vprašanj.

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Oblasti so prejšnji teden v hiši majhne vasi Hamden v nečloveških razmerah našle 16 otrok. Otroci, stari od 18 mesecev do 18 let, so živeli v popolni zanemarjenosti in brez osnovnih življenjskih pogojev. Njihova starša Garyja Sidersa mlajšega in Elizabeth Siders, ter stara starša – Garyja Sidersa starejšega in Christino Siders so aretirali. Soočajo se z več kot ducatom obtožb.

Policija je ob tem sporočila, da so otroci živeli v obupnih razmerah, nekateri so ob tem bili v smrtni nevarnosti.

Njihova mama je leta 2022 rodila tudi siamski dvojčici Bailey Lee in Faith Lee, ki pa sta umrli uro po rostvu, poroča ABC 6. Mamin odvetnik je včeraj sodišče sicer naprosil za odpravo varščine in pripora, saj da nima denarja za plačilo, prav tako pa naj bi se Elizabeth želela vrniti k otrokom.

Tožlec Archer je medtem omenil, da uradniki z otroki še niso govorili, a da so na varnem in je zanje poskrbljeno.

Stara starša naj bi sicer prejemala denarno socialno pomoč in redno plačevala najemnino. Novinarji ABC6 so skušali govoriti z lastniki nepremičnine, kjer je živela družina, a so se zavili v molk.

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KOMENTARJI1

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xxman.y
09. 07. 2026 17.11
saj že slika vse pove. kdo pa rabi dodatno diagnozo...
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