Dedek 16 zanemarjenih otrok ne razume, zakaj se je znašel v priporu

Enega od družinskih članov, obtoženih grozljivih zlorab 16 otrok v južnem Ohiu, ki so jih oblasti pred dnevi odkrile zaprte v sobi dotrajane hiše, so včeraj izpustili iz pripora in ga zaradi zdravstvenih težav odpeljali v lokalno bolnišnico, poročajo ameriški mediji.

Tožilec okrožja Vinton William Archer je na novinarski konferenci pozneje potrdil, da je Gary Siders starejši padel in so ga prepeljali v bolnišnico OhioHealth O'Bleness v Athensu. Sodnica Laina Rogers je ob tem dovolila, da se njegova varščina v višini 300.000 dolarjev (okoli 263.000 evrov) spremeni v pisno jamstvo, da se bo pojavil na sodišču, sicer sledi denarna kazen v istem znesku.

V bolnišnici OhioHealth O'Bleness naj bi nato zanj priporočili premestitev v večjo bolnišnico z bolj specializirano oskrbo. Kam so ga pozneje prepeljali, ni znano, tudi njegov odvetnik Dorian Baum je dejal, da imena ustanove zaradi varovanja njegove zasebnosti, ne bodo izdali.

Prav tako ni znano, kakšno zdravljenje Siders pravzaprav potrebuje, je pa tožilec pojasnil, da bo to precej drago.

"Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli, bi njegova zdravstvena oskrba okrožje Vinton lahko spravila v bankrot," je včeraj dejal Archer. "Tega bremena nismo nameravali prenesti na naše lokalne davkoplačevalce. Dogovorili smo se za pisno jamstvo namesto varščine, da bo lahko prejel zdravljenje, ki ga po mnenju zdravnikov potrebuje, kar okrožja ne bo stalo toliko denarja. Če bo izpuščen na prostost, pa bo dobil GPS monitor," je dodal. Kdo bo poravnal stroške njegovega zdravljenja, tožilec sicer ni povedal.