Zanika, da jih plačuje Moskva, na volišče v Ladi Nivi

Politik skrajno desne nemške stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Björn Höcke velja za enega najbolj radikalnih nemških politikov. In čeprav se je stranka, kateri pripada, že večkrat skušala otresti povezav z Rusijo, pa ne gre zanikati, da prihodnost Nemčije vidijo prav v povezovanju s to državo. Kot je v enem od intervjujev dejal Höcke, bi bila prav Moskva njegova prva destinacija, če bi kdaj v prihodnosti postal nemški kancler.

Kot navaja Deutsche Welle , je politik januarja lani v eni od razprav dejal, da "Rusija ni le država, ki sproža negativne asociacije, temveč je tudi država, ki bi lahko postala pionirka svobodnih in suverenih držav na svetu brez hegemonističnega vpliva". Ob tem vodja deželne AfD in deželne parlamentarne skupine v Turingiji, ki velja za etničnega ideologa stranke, meni, da sodelovanje z Rusijo za Nemčijo prinaša velike prednosti.

A četudi se morda stranka sama (občasno) skuša otresti povezav z Rusijo, predvsem zanikajo, da bi jih slednja plačevala, pa očitno vodji deželne AfD v Turingiji za to ni prav dosti mar. Na volišče na v Bornhagenu je namreč politik prispel kar v Ladi Nivi; vozilu, v katerem so v preteklosti večkrat videli tudi samega ruskega predsednika. Gre zgolj za naključje? Morda provokacijo? Ali pa želi morda nemški politik še dodatno utrditi svojo naklonjenost do Rusije?

Tako kot Putin tudi AfD in levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) zavračata številne družbene spremembe zadnjih let. Vsi so skeptični do vprašanj, kot sta priseljevanje in islam ter razprave o spolu in gibanju LGBTQ+. Kar, kot poroča Deutsche Welle, ugaja volivcem v vzhodni Nemčiji. Na nedeljskih deželnih volitvah je po trenutnih rezultatih AfD na Saškem prejela 30,6 odstotka glasov, v Turingiji pa 32,8 odstotka. Prav v slednji nemški deželi je tako ta skrajno desna strank zabeležila največji uspeh, saj je druga najuspešnejša stranka tam Krščansko demokratska unija (CDU) s 23,6 odstotka glasov daleč za njimi.