Zaobljuba republikanske kongresnice: V mestu bom nosila svoje orožje

V videu, ki so ga izdali v nedeljo, novopečena kongresnica Lauren Boebert hodi po mestu in razkazuje svoje orožje, ob tem pa sporoča: "Nosila bom svoje strelno orožje v DC in kongresu." Mestna policija je sicer že dejala, da se nameravajo z Boebertovo pogovoriti o strogih pravilih v tem delu ZDA, ki se razlikujejo od tistih, ki veljajo v zvezni državi Kolorado.

Boebertova je sicer lastnica restavracije z imenom Shooters Grill (Žar strelcev) v mestu Rifle, svoje osebje pa spodbuja k odkriti nošnji orožja, kar zakon tam tudi dovoljuje. To je bil tudi ključen del njene kampanje za novembrske volitve.