Zaokrožil posnetek aretacije: Samardži v nekaj sekundah iz avta na tleh

Banjaluška televizija ATV je objavila posnetek torkove aretacije enega najbolj iskanih ubežnikov – 33-letnega Mladena Samardžije, domnevnega člana Kavaškega klana, ki ima tako bosansko kot slovensko državljanstvo. Osumljen je kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Kot je razvidno s posnetka, se je vse skupaj odvilo v le nekaj sekundah.

Posnetek kot iz filma: do zob oboroženi policisti pritečejo do parkiranega avtomobila in iz njega izvlečejo moškega, ki se jim niti ne poskuša upirati, ter ga zbijejo na tla. Eden od njih ga vklene, medtem ko kleči na njem, drugi ima vanj usmerjeno orožje. Vse se odvije v zgolj nekaj trenutkih. Prijet je 33-letni Mladen Samardžija.

Kot smo že poročali, so Samardžijo prijeli včeraj na Jahorini. V posebni akciji, imenovani Tokio, so sodelovali pripadniki uprave za organizirani kriminal, policisti Policijske uprave Vzhodno Sarajevo, Specialne protiteroristične enote ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske. Danes so ga predali tožilstvu BiH.

S tožilstva so sporočili, da so Samardžijo opazovali že nekaj časa, zanimivo pa je, da je bila skupaj z njim prijeta tudi Tijana Tegeltija, bivša žena nekdanjega predsednika Visokega sodnega in tožilskega sveta Bosne in Hercegovine (VSTS) Milana Tegeltije. Zanimivo je tudi, da so aretacijo izvedli na Jahorini, kjer so se že večkrat zadrževali pomembni člani Kavaškega klana, piše Nova.rs.

Policisti so v akciji zasegli tudi 3300 evrov in 1800 konvertibilnih mark, šest mobilnih telefonov, tri pištole, 189 kosov nabojev različnih kalibrov, dnevnike z zapisi, pri katerih obstaja sum, da se nanašajo na promet s prepovedanimi drogami, dve dragi ročni uri, bančne kartice, rastlinsko snov rjave barve, ki je verjetno prepovedana droga hašiš, ter pet osebnih avtomobilov – VW Golf 7, VW Polo, Audi RS3, Ford Focus in Škoda Octavia.

Mladen Samardžija, ki se je leta 1990 rodil v Sloveniji, je osumljen članstva v hudodelski združbi, ki je delovala v okviru večje mednarodne hudodelske združbe iz Črne gore, imenovane Kavaški klan. Prek aplikacije SKY naj bi koordiniral ravnanje in dostavo prepovedanih drog in denarja ter novačil nove člane hudodelske združbe. S tem si je protipravno pridobil veliko premoženjsko korist. Mednarodno tiralico je za njim razpisala Slovenija, potem ko je razbila združbo preprodajalcev, ki jo je vodil. Čeprav je primarna dejavnost Kavaškega klana tihotapljenje in prodaja kokaina iz Južne Amerike v države zahodne Evrope, se je Samardžija specializiral za heroin.

Mladen Samardžija, Europolova tiralica