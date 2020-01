Zaostritev: od leta 2022 vsi novi modeli vozil z naprednimi varnostnimi sistemi

Evropska unija zaostruje zahteve za varnost vozil. V veljavi je evropska uredba o splošni varnosti vozil, v skladu s katero bodo morali biti od julija 2022 vsi novi modeli vozil na evropskem trgu opremljeni z naprednimi varnostnimi sistemi, kot so sistemi za opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika, sistemi za ohranjanje voznega pasu ali sistemi za zmanjšanje mrtvih kotov pri tovornjakih in avtobusih.

V Evropski komisiji pojasnjujejo, da je cilj nove uredbe zmanjšati število smrtnih žrtev in hudih poškodb na cestah v Evropski uniji. Prepričani so, da bi unija morala storiti vse, kar je v njeni moči, da bi zmanjšala število nesreč in poškodb v cestnem prometu.

Leta 2017 je na cestah Evropske unije umrlo 25.300 ljudi, vsako leto pa je v trkih hudo poškodovanih 135.000 ljudi. Dodatno je treba izboljšati varnost delovanja vozil, zato da bi bolje zaščitili izpostavljene udeležence v prometu, poudarjajo v komisiji. Z naprednimi sistemi vozil je po mnenju komisije mogoče bolj učinkovito zmanjšati število smrtnih žrtev in prometnih nesreč ter blažiti resnost poškodb in omejevati škodo.

Proizvajalci vozil bi morali storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi bili sistemi in elementi iz te uredbe razviti tako, da so v podporo vozniku. Uredba je del dolgoročnega cilja EU, da do leta 2050 doseže skoraj nično število hudih nesreč in poškodb ("vizija brez žrtev").

V skladu z novimi pravili bodo morala biti vsa motorna vozila (vključno s tovornjaki, avtobusi, dostavnimi vozili in športnimi terenskimi vozili) opremljena z naslednjimi zaščitnimi elementi: inteligentnim sistemom za uravnavanje hitrosti, pripomočkom za namestitev blokirne naprave v primeru uživanja alkohola, sistemi za opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika, naprednimi sistemi za opozarjanje na nepozornost voznika, signalom za zaustavitev v sili, sistemi za zaznavanje vzvratne vožnje, zapisovalnikom podatkov o dogodkih, točnim nadzorom tlaka v pnevmatikah.

Za avtomobile in dostavna vozila bodo obvezni dodatni varnostni ukrepi, med drugim: napredni sistem za zaviranje v sili, sistemi za ohranjanje voznega pasu v sili, večja cona za zaščito pred udarci z glavo, ki bi v primeru trka lahko ublažila poškodbe ranljivih uporabnikov cest, kot so pešci in kolesarji.