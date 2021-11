Zaostrovanje spopadov v Etiopiji, razglasili izredne razmere

Nedavno zaostrovanje omejitev in ukrepov se je začelo, ko je predsednik vlade Abiy Ahmed pozval k enotnosti v boju proti uporniški TPLF in dejal, da je zmaga mogoča, če se proti upornikom uporabi vsa moč države.

V petmilijonski Adis Abebi so zato napovedali nove ukrepe, med drugim so zahtevali, da se v dveh dneh registrira vse strelno orožje, prebivalci pa naj bi se pripravili na obrambo prestolnice. "Vsi prebivalci se morajo organizirati po ulicah in soseskah, da v sodelovanju z varnostnimi silami pomagajo zaščititi mir in varnost v svojem mestu," je za lokalne medije dejal Kenea Yadeta , vodja mestnega urada za mir in varnost.

V Etiopiji se zaostrujejo spopadi med vladnimi silami in pripadniki ljudske osvobodilne fronte (TPLF) iz regije Tigray, ki se razteza ob severni državni meji med Etiopijo in Eritrejo. Etiopski mediji poročajo, da je vlada danes za celotno državo razglasila izredne razmere, potem ko so uporniške sile v zadnjih dneh zavzele dve ključni mesti, Dessie in Kombolcha. Mesti se namreč nahajata na strateški točki ob glavni cestni povezavi približno 400 kilometrov severno od glavnega mesta Adis Abeba, ob tem pa uporniki ne izključujejo niti pohoda proti glavnemu mestu.

Abiy je vojaške sile v Tigray sicer poslal novembra 2020, kar naj bi bil odgovor na uporniške napade na oporišča etiopske vojske, in obljubil hitro zmago. Toda do konca junija letos so se uporniki organizirali in znova zavzeli večino regije Tigray, spopadi pa so se razširili tudi v sosednji regiji Afar in Amhara, kjer se nahajata nedavno zavzeti mesti Dessie in Kombolcha.

Mednarodna skupnost je že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer v Etiopiji, pozvala k prekinitvi spopadov in mirovnim pogovorom med sprtima stranema ob posredovanju Afriške unije. K dialogu in proti napredovanju uporniških sil proti Adis Abebi je danes na ameriškem mirovnem inštitutu pozval še posebni odposlanec ZDA za Afriški rog Jeffrey Feltman. "Naj bom jasen – nasprotujemo vsakršnemu premiku fronte TPLF v smeri glavnega mesta Adis Abeba. To je sporočilo, ki smo ga poudarili tudi v naših stikih z voditelji TPLF," je dejal Feltman.

Ljudsko osvobodilno fronto TPLF in vlado Abiya Ahmeda je pozval, naj raje sedeta za pogajalsko mizo in si prizadevata za dogovor o prekinitvi spopadov.