Francoskim gostincem brez pogoja PCT grozi prisilni neplačan dopust

V Franciji pa skoraj dva milijona ljudi, ki so v stiku s strankami, ne more več v službo, če ne izpolnjujejo pogoja PCT. "Za zdaj nam gre dobro, ni bilo večjih sporov z zaposlenimi, ampak nekateri še vedno zavračajo cepljenje," je povedal vodja pariške restavracije Virgile Grunberg. In tisti se vsake tri dni testirajo. Za preverjanje dokazil je zadolžen delodajalec. "Imam nekaj zaposlenih, ki so mi rekli, da ne bodo ostali, če bodo morali plačevati teste vsakič, ko delajo," še doda.

Kršiteljem grozi suspenz, podjetjem pa začasno zaprtje in visoke denarne kazni. V Franciji je polno cepljenih 76 odstotkov odraslih.

Ministri za zdravje G20 za pravičnejšo razdelitev cepiv proti covidu-19

Ministri za zdravje 20 vodilnih svetovnih gospodarstev pa so se na današnjem srečanju v Rimu, kjer so govorili o naslednjih korakih v prizadevanjih za zajezitev pandemije covida-19, dogovorili za večjo pravičnost pri razdelitvi cepiv proti covidu-19.

Obstajajo pogoji za sprejetje tega, kar so ministri G20 poimenovali rimski pakt, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenil italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. Dodal je, da je ena ključna obveznosti pakta pravičnejša razdelitev cepiv izven bogatih držav, ki temelji na skupnem razumevanju, da je cepljenje pravica vseh in ne privilegij nekaterih.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je ob robu srečanja napovedal, da namerava Nemčija do konca leta dati na voljo 100 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 za mednarodno kampanjo cepljenja. "To je enako številu cepljenih v lastni državi doslej," je še dejal Spahn in dodal, da bo prispevek pripomogel k cilju, da bi bilo do konca prihodnjega leta cepljenih vsaj 20 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Tako Spahn kot Speranza sta poudarila, kako pomembno je cepljenje pred nadaljnjim potekom pandemije v prihodnjih mesecih.

Na dvodnevnem srečanju se udeleženci pogovarjajo tudi, kako preprečiti prihodnje pandemije, kako se države lahko bolje pripravijo ter o načinih, kako narediti znanstveno znanje dostopnejše po vsem svetu.

Rusija je države G20 pozvala, naj medsebojno priznajo različna digitalna potrdila o cepljenju proti covidu-19. Pomembno je razviti skupne pristope za čezmejna potovanja cepljenih, je dejal ruski minister za zdravje Mihail Muraško.

Speranza je ob robu srečanja tudi gostil strokovnjake na pogovorih o duševnem zdravju. "Brez popolnega duševnega zdravja ni zdravja in dobrega počutja. V težkih mesecih pandemije je to postalo še pomembnejše," je dejal italijanski minister za zdravje.

Srečanje ministrov za zdravje G20 je eno zadnjih ministrskih srečanj G20 pred oktobrskim vrhom G20 v Rimu.