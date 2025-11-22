Zapadel je prvi sneg v Italiji, obilno sneži na severu

O obilnem sneženju poročajo iz okolice Bergama v Lombardiji in s Trentinskega. Po navedbah spletnega portala italijanske radiotelevizije Rai je nad 1000 metri nadmorske višine zapadlo med pet in 15 centimetrov snega, ponekod tudi več. Več gorskih prelazov na severu Italije je zaradi snega zaprtih za promet, navaja Ansa .

V Toskani po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa zaradi snega in močnega vetra do sobote velja rumeno vremensko opozorilo.

Meja sneženja se bo po napovedih vremenoslovcev ponoči in v soboto spustila na od 300 do 500 metrov nadmorske višine.

O prvem snegu poročajo tudi z območja Irpinie na jugu Italije.

V Kampaniji na jugu Italije medtem velja rumeno opozorilo zaradi ploh in neviht, ki bi lahko povzročile poplave, dvig gladine rek in zemeljske plazove. Na severozahodu Sicilije pa je v veljavi oranžno opozorilo, poroča Rai. Blizu mesta Trapani na Siciliji je davi divjal tronado, ki je povzročil gmotno škodo.

Zaradi napovedanih obilnih padavin in nizkih temperatur je italijanska civilna zaščita za soboto razglasila rumeno vremensko opozorilo za skupno enajst italijanskih dežel na jugu države in ob zahodni obali Jadranskega morja, poroča Ansa.