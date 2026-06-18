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Zapaterova družina pod udarom: preiskava se širi tudi na hčeri

Madrid, 18. 06. 2026 16.45 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Zapatero pred sodiščem

Sodnik Jose Luis Calama, ki je v sredo začel zaslišanje nekdanjega španskega premierja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera zaradi očitkov trgovanja z vplivom in pranja denarja, je preiskavo razširil še na hčeri nekdanjega socialističnega premierja, je sporočilo špansko sodišče.

Jose Luis Rodriguez Zapatero, ki je bil na čelu španske vlade med letoma 2004 in 2011 in na španski levici uživa velik ugled, je v sredo prispel na sodišče v Madridu. V sredo in danes ga je zasliševal preiskovalni sodnik Jose Luis Calama. Zapatero je sicer prvi nekdanji premier, ki je postal uradni osumljenec v preiskavi korupcije v Španiji.

Calama je po navedbah sodišča danes preiskavo razširil na premierjevi hčeri Albo in Lauro Rodriguez Espinosa in jima omogočil, da uveljavljata svojo pravico do obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njuno vključitev v preiskavo je sodnik utemeljil z navedbami, da sta obe hčeri vodili podjetje, "katerega poslovanje se na podlagi okoliščin zdi povezano z zadevo, ki je predmet preiskave". Podjetje, katerega prostore je maja preiskala policija, naj bi imelo "ključno vlogo pri usmerjanju, prikrivanju ali omogočanju zadevnih operacij," je navedlo sodišče.

Sodnik je pred tem maja proti Zapateru sprožil uradno preiskavo z obtožbo, da naj bi vodil hierarhično urejeno strukturo, katere namen je bil pobiranje podkupnin, kar politik zanika.

José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero
FOTO: AP

Preiskava se osredotoča na afero, povezano z manjšo letalsko družbo Plus Ultra, in ugotavljanje, ali je Zapatero v zameno za podkupnino favoriziral reševanje podjetja, ki se je znašlo v težavah sredi pandemije covida-19, s 53 milijoni evrov.

Za nov element v preiskavi je minuli teden poskrbelo odkritje dragocenega nakita in ur v vrednosti več kot milijon evrov, ki so jih našli med preiskavo Zapaterovega urada. Njegovi sodelavci so jih opisali kot družinsko dediščino, a ker ne more dokazati njihovega izvora, se zdaj sooča še z obtožbo davčne utaje in tihotapljenja.

V izjavi po sredinem zaslišanju je Zapatero zagovarjal "spodobnost in poštenost". "Obtožen sem zelo resnih kaznivih dejanj, ki jih nisem storil. Zdaj je pred mano naloga, da to dokažem. Resnica bo zmagala in povrnil bom zaupanje tistim, ki zdaj dvomijo," je dejal in zanikal nezakonito lastništvo podjetij, denarja ali finančnih produktov.

Gre sicer za zadnjo v vrsti korupcijskih afer, ki pretresajo socialiste in manjšinsko vlado premierja Pedra Sancheza, saj sodni postopki potekajo že proti več njegovim bližnjim in sodelavcem, vključno z njegovo soprogo in bratom.

Španija Jose Luis Rodriguez Zapatero korupcija preiskava
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