Zapeljal med pešce: pet hospitaliziranih, dva v kritičnem stanju

Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla, ki živi na območju Modene. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, na zaslišanju ni želel odgovarjati na vprašanja tožilcev. Njegov odvetnik je povedal, da je osumljeni pridržan zaradi uboja iz malomarnosti in povzročitve hudih telesnih poškodb.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je incident opisala kot "izjemno resen", poroča BBC. Štirje od poškodovanih v napadu imajo hujše poškodbe. Ena od žensk naj bi bila še vedno v smrtni nevarnosti, dvema osebama so morali amputirati noge.

Skupno je poškodovanih osem oseb, in sicer pet žensk in trije moški. Župan Modene Massimo Mezzetti je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil, da sta med poškodovanimi nemška in poljska turistka.

Meloni je zaradi incidenta odpovedala obisk na Cipru in bo skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello danes obiskala poškodovane v bolnišnicah v Modeni in Bologni.

Na novinarski konferenci v soboto zvečer je prefektinja Modene Fabrizia Triolo povedala, da je bil napadalec leta 2022 napoten v center za duševno zdravje zaradi "shizoidnih motenj", nato pa je "izginil brez sledu".

Vozeči avtomobil je v soboto popoldne trčil v pešce na ulici Via Emilia ob katedrali v Modeni. Vozilo je nato zavilo levo, preden se je ustavilo ob izložbi trgovine.

Ko se je avto ustavil, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega, ki ga je poskušal ustaviti. Kot navajajo očividci, je s pomočjo drugih mimoidočih kljub temu uspel obvladati napadalca, še poročajo tuji mediji.