Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zapeljal med pešce: pet hospitaliziranih, dva v kritičnem stanju

Modena, 17. 05. 2026 09.37 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
V Modeni zapeljal med pešce, 8 poškodovanih

V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval osem ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Od osmih poškodovanih je pet oseb še vedno hospitaliziranih, ena od žensk se bori za življenje, medtem ko so bili trije že odpuščeni iz bolnišnice. Vsaj eni osebi naj bi amputirali ude, poročajo italijanski mediji.

Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla, ki živi na območju Modene. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, na zaslišanju ni želel odgovarjati na vprašanja tožilcev. Njegov odvetnik je povedal, da je osumljeni pridržan zaradi uboja iz malomarnosti in povzročitve hudih telesnih poškodb.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je incident opisala kot "izjemno resen", poroča BBC. Štirje od poškodovanih v napadu imajo hujše poškodbe. Ena od žensk naj bi bila še vedno v smrtni nevarnosti, dvema osebama so morali amputirati noge.

Skupno je poškodovanih osem oseb, in sicer pet žensk in trije moški. Župan Modene Massimo Mezzetti je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil, da sta med poškodovanimi nemška in poljska turistka.

Meloni je zaradi incidenta odpovedala obisk na Cipru in bo skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello danes obiskala poškodovane v bolnišnicah v Modeni in Bologni.

Na novinarski konferenci v soboto zvečer je prefektinja Modene Fabrizia Triolo povedala, da je bil napadalec leta 2022 napoten v center za duševno zdravje zaradi "shizoidnih motenj", nato pa je "izginil brez sledu".

Vozeči avtomobil je v soboto popoldne trčil v pešce na ulici Via Emilia ob katedrali v Modeni. Vozilo je nato zavilo levo, preden se je ustavilo ob izložbi trgovine.

Ko se je avto ustavil, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega, ki ga je poskušal ustaviti. Kot navajajo očividci, je s pomočjo drugih mimoidočih kljub temu uspel obvladati napadalca, še poročajo tuji mediji.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, osumljenec na zaslišanju ni želel odgovarjati na vprašanja tožilcev. Njegov odvetnik je povedal, da je osumljeni pridržan zaradi uboja iz malomarnosti in povzročitve hudih telesnih poškodb.

Pet oseb je še vedno hospitaliziranih, dve v kritičnem stanju, trije pa so odpuščeni

Od osmih poškodovanih je pet oseb še vedno hospitaliziranih med Modeno in Bologno, medtem ko so bili trije že odpuščeni iz bolnišnice, poroča Rai News.

V bolnišnici v Bologni je na oddelku za intenzivno nego hospitaliziran italijanski zakonski par, oba sta stara 55 let. Njuno stanje je stabilno, vendar zelo resno. Ženska ima več poškodb in se bori za življenje, mož pa ni več v neposredni življenjski nevarnosti.

V civilni bolnišnici Baggiovara v Modeni so hospitalizirane še tri osebe. Med njimi je 69-letna Nemka, ki je bila v zadnjih urah operirana. Njeno stanje je resno, vendar stabilno. Gre za žensko, ki jo je nazadnje zadel avtomobil, stisnil jo je ob trgovino z oblačili, v bolnišnici so ji morali amputirati obe nogi.

Hospitalizirana je tudi 53-letna Poljakinja, ki je prestala več kirurških posegov, njeno stanje je resno. Za obe ženski zdravniki še vedno ne dajejo prognoze. Sta pod narkozo in z njima ni mogoče komunicirati, še navaja Rai News.

Tretji hospitalizirani v Baggiovari je 59-letni Italijan s poškodbo obraza. Noč je preživel pod opazovanjem na urgentnem oddelku.

Iz urgence poliklinike v Modeni pa so odpustili že tri poškodovane, vsi so Italijani, kot poročajo viri: 22-letno dekle s poškodbo glave, 30-letnika z napadom panike in 47-letnika z vbodno rano. Slednji je moški, ki je prvi ustavil voznika in bil pri tem poškodovan v prerivanju.

Kdo je osumljenec?

Moški, ki je z vozilom Citroën C3 zapeljal na pločnik v središču Modene in povozil najmanj osem ljudi, je star 31 let in je rojen v okolici Bergama, živel pa je v kraju Ravarino pri Modeni, navaja Rai News. Preiskovalci zdaj preverjajo njegovo preteklost in motive za dejanje, ki za zdaj ostajajo nepojasnjeni.

Po doslej znanih informacijah policiji ni bil poznan, saj v kazenski evidenci nima preteklih kršitev ali kaznivih dejanj. Diplomiral je iz ekonomije in naj bi trenutno iskal zaposlitev. Po poročanju italijanskih medijev naj bi se zdravil zaradi psihiatričnih težav, zato preiskovalci skupaj z zdravstvenimi službami preverjajo tudi njegovo zdravstveno zgodovino.

pešci poškodbe napadel

Posnetek zdrsa letala s steze v Splitu: na travi trčilo v tablo in luči

Izbruh ebole: WHO razglasil izredne razmere mednarodnega pomena

24ur.com V hudi prometni nesreči blizu Benetk šest mrtvih
24ur.com 86-letnik na odstavnem pasu polkrožno obrnil in zapeljal v nasprotno smer
24ur.com V britanskem Derbyju voznik zapeljal v pešce, sedem hudo poškodovanih
24ur.com Kako se je zgodila huda nesreča pri Višnji Gori, v kateri sta umrla Slovenca?
24ur.com V prometni nesreči v Selah pri Slovenj Gradcu umrla ena oseba
24ur.com Policisti našli voznika, ki je hudo poškodoval pešca
24ur.com Avto v Parizu zapeljal v restavracijo, ena oseba umrla
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
moskisvet
Portal
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
dominvrt
Portal
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713