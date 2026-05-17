Zapeljal med pešce: pet hospitaliziranih, dva v kritičnem stanju

Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla, ki živi na območju Modene. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, na zaslišanju ni želel odgovarjati na vprašanja tožilcev. Njegov odvetnik je povedal, da je osumljeni pridržan zaradi uboja iz malomarnosti in povzročitve hudih telesnih poškodb.
Italijanska premierka Giorgia Meloni je incident opisala kot "izjemno resen", poroča BBC. Štirje od poškodovanih v napadu imajo hujše poškodbe. Ena od žensk naj bi bila še vedno v smrtni nevarnosti, dvema osebama so morali amputirati noge.
Skupno je poškodovanih osem oseb, in sicer pet žensk in trije moški. Župan Modene Massimo Mezzetti je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil, da sta med poškodovanimi nemška in poljska turistka.
Meloni je zaradi incidenta odpovedala obisk na Cipru in bo skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello danes obiskala poškodovane v bolnišnicah v Modeni in Bologni.
Na novinarski konferenci v soboto zvečer je prefektinja Modene Fabrizia Triolo povedala, da je bil napadalec leta 2022 napoten v center za duševno zdravje zaradi "shizoidnih motenj", nato pa je "izginil brez sledu".
Vozeči avtomobil je v soboto popoldne trčil v pešce na ulici Via Emilia ob katedrali v Modeni. Vozilo je nato zavilo levo, preden se je ustavilo ob izložbi trgovine.
Ko se je avto ustavil, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega, ki ga je poskušal ustaviti. Kot navajajo očividci, je s pomočjo drugih mimoidočih kljub temu uspel obvladati napadalca, še poročajo tuji mediji.
Pet oseb je še vedno hospitaliziranih, dve v kritičnem stanju, trije pa so odpuščeni
Od osmih poškodovanih je pet oseb še vedno hospitaliziranih med Modeno in Bologno, medtem ko so bili trije že odpuščeni iz bolnišnice, poroča Rai News.
V bolnišnici v Bologni je na oddelku za intenzivno nego hospitaliziran italijanski zakonski par, oba sta stara 55 let. Njuno stanje je stabilno, vendar zelo resno. Ženska ima več poškodb in se bori za življenje, mož pa ni več v neposredni življenjski nevarnosti.
V civilni bolnišnici Baggiovara v Modeni so hospitalizirane še tri osebe. Med njimi je 69-letna Nemka, ki je bila v zadnjih urah operirana. Njeno stanje je resno, vendar stabilno. Gre za žensko, ki jo je nazadnje zadel avtomobil, stisnil jo je ob trgovino z oblačili, v bolnišnici so ji morali amputirati obe nogi.
Hospitalizirana je tudi 53-letna Poljakinja, ki je prestala več kirurških posegov, njeno stanje je resno. Za obe ženski zdravniki še vedno ne dajejo prognoze. Sta pod narkozo in z njima ni mogoče komunicirati, še navaja Rai News.
Tretji hospitalizirani v Baggiovari je 59-letni Italijan s poškodbo obraza. Noč je preživel pod opazovanjem na urgentnem oddelku.
Iz urgence poliklinike v Modeni pa so odpustili že tri poškodovane, vsi so Italijani, kot poročajo viri: 22-letno dekle s poškodbo glave, 30-letnika z napadom panike in 47-letnika z vbodno rano. Slednji je moški, ki je prvi ustavil voznika in bil pri tem poškodovan v prerivanju.
Kdo je osumljenec?
Moški, ki je z vozilom Citroën C3 zapeljal na pločnik v središču Modene in povozil najmanj osem ljudi, je star 31 let in je rojen v okolici Bergama, živel pa je v kraju Ravarino pri Modeni, navaja Rai News. Preiskovalci zdaj preverjajo njegovo preteklost in motive za dejanje, ki za zdaj ostajajo nepojasnjeni.
Po doslej znanih informacijah policiji ni bil poznan, saj v kazenski evidenci nima preteklih kršitev ali kaznivih dejanj. Diplomiral je iz ekonomije in naj bi trenutno iskal zaposlitev. Po poročanju italijanskih medijev naj bi se zdravil zaradi psihiatričnih težav, zato preiskovalci skupaj z zdravstvenimi službami preverjajo tudi njegovo zdravstveno zgodovino.